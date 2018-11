Das Zauberwort für die Ravensburg Towerstars am Montag hieß: Regeneration. Die Pause, die Trainer Jiri Ehrenberger seiner Mannschaft gönnte, war einerseits notwendig, andererseits aber auch mehr als verdient. Denn was die Towerstars da in den vergangenen eineinhalb Wochen geleistet haben, ist beeindruckend. Fünf Spiele haben die Ravensburger seit der Länderspielpause absolviert, alle fünf haben sie gewonnen. Keine Hürde war dabei zu hoch, als dass die Tabellenführer aus Oberschwaben sie nicht überwinden hätten können.

Aufhalten kann die Towerstars in dieser Saisonphase offenbar nichts und niemand. Der Motor läuft und läuft. Weder die Rückstände gegen Bayreuth und Crimmtischau (jeweils 0:2 nach dem ersten Drittel), noch der Feueralarm gegen Bietigheim, noch ein halbes Drittel in Unterzahl in Heilbronn, noch 42 Minuten Ladehemmung gegen Bad Nauheim am Sonntagabend konnte diese Truppe ins Wanken bringen. „Wir sind eine Mannschaft. Das ist unsere große Stärke“, hatte Towerstars-Kapitän Vincenz Mayer in der Länderspielpause als großen Vorteil der aktuellen Saison genannt. Die jüngsten Auftritte haben diese Aussage eindrucksvoll bestätigt.

Die Leistung in Heilbronn ist durchaus einen zweiten Blick wert. Wie die Mannschaft die lange Unterzahl in der ersten Hälfte des Schlussdrittels überstand, wie sie die Räume eng machte, sich aufeinander verlassen konnte, die Heilbronner zur Verzweiflung trieb, ließ den Gedanken zu, dass sich hier ein Kader gefunden hat, der zu Höherem in dieser Saison berufen ist. „Wir haben unsere Klasse gezeigt“, freute sich Ehrenberger nach dem 5:2 bei den Falken.

Auslöser für das lange Heilbronner Powerplay war eine Rudelbildung am Falken-Tor gewesen, nach der Ilkka Pikkarainen wegen „verbalen Entgleisungen“ dauerhaft vom Eis musste – auch wenn er und Martin Kokes offenbar den Schiedsrichtern sogleich klar machten, dass es mit ihm den falschen Spieler traf. „Er hat mir versichert, dass er nichts gesagt hat“, sagte Ehrenberger nach dem Spiel zu der Szene, die rekordverdächtige 62 Minuten Strafe nach sich zog. Wie sich zeigte, hatte Pikkarainen nicht gelogen. Er wurde freigesprochen und durfte gegen Bad Nauheim wieder mitmachen.

Dafür fehlt Kokes wegen der Sperre nun noch sieben Spiele lang, wodurch Ehrenberger eine ganze Weile mit sechs Verteidigern auskommen muss. Bange werden muss dem Towerstars-Coach aber nicht. Neun Punkte Vorsprung hat der Tabellenführer nun schon auf die Löwen Frankfurt, am Dienstag könnten drei weitere dazu kommen. Dann sind Kassel Huskies zu Gast in Ravensburg (ab 20 Uhr).

Vielleicht kommen ja sogar mehr als die 2523 Zuschauer – Minuskulisse in dieser Saison – gegen Bad Nauheim. Und vielleicht sind sie ja sogar mal etwas lauter als am Sonntagabend. Denn über weite Strecken war nicht viel zu hören.