Der meistvorbestrafte Verleger ist zu Gast

Klaus Wagenbach, der „Verleger für wilde Leser“, ist am Donnerstag, 30. September, ab 20 Uhr ist zu Gast in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg. Der nach eigenem Bekunden meistvorbestrafte deutsche Verleger, Mitbegründer der Toskana-Fraktion und notorische Rote-Socken-Träger erzählt von der „Freiheit des Verlegers“ und stellt seine gleichnamigen Erinnerungen vor, in denen er auch Festreden und Seitenhiebe aus fünf Jahrzehnten versammelt. Klaus Wagenbach, Jahrgang 1930, ist einer der letzten aus einer Generation von unabhängigen, eigenwilligen und leidenschaftlichen Verlegern und außerdem ein heiterer Geschichtenerzähler. Der Eintritt kostet acht Euro. Kartenreservierung in der Buchhandlung Ravensbuch, Marienplatz 34, 88212 Ravensburg, Telefon (0751) 791190 oder unterwww.ravensbuch.de.