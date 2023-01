Der „Meister des Storytellings“ kommt nach Ravensburg

Autor Tobias Beck kommt am Mittwoch, 8. März, in die Oberschwabenhalle nach Ravensburg. Humorvoll zeigt er auf, wie die Prinzipien des Erfolges und der Motivationspsychologie funktionieren.

Als „Meister des Storytellings“ bildet er in seiner Akademie Menschen aus, um auf Knopfdruck mit ihrer Geschichte zu performen. Seine öffentlichen Seminare sind über Monate im Voraus ausverkauft! Gleichzeitig gibt er viele exklusive Trainingsinhalte kostenlos an Jugendliche, Lehrerinnen und Lehrer und Arbeitssuchende weiter. Er schlägt die Brücke vom „klassischen System“ in ein selbstbestimmtes Leben mit dem Motto: “You are the Voice“. Dafür reist Tobias mit seiner 150-köpfigen Crew und seinem Team durch Europa. Karten zu 49,90 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region, sowie online unter www.eventim.de und unter www.tobiasbeck.ticket.io.