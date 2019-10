Der Malerei wird zeitgenössischer Film gegenübergestellt

Das Ravensburger Kunstmuseum eröffnet in wenigen Tagen die neue Ausstellung unter dem Titel „Mondjäger“. Die Schau hat das Ziel, einen Einblick in das künstlerische Schaffen des Dänen Asger Jorn (1914 bis 1973) zu ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt auf Malereien aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Schätze aus der Sammlung Selinka des Kunstmuseums Ravensburg sind Ausgangspunkt der Ausstellung, die am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr eröffnet wird.

Bei Jorn handelt es sich nach Angaben des Kunstmuseums um einen der facettenreichsten Künstler der europäischen Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg. Neben zahlreichen Grafiken beherbergt das Kunstmuseum bedeutende malerische Werke von Jorn , wie unter anderem „Eine Cobra-Gruppe“ von 1964.

Dieses Gemälde entstand zwölf Jahre nach dem Ende der international agierenden Künstlergruppe „CoBrA“, deren Gründungsmitglied Jorn war, und zeugt von der Bedeutung, die er ihr beigemessen hat.

Kunstsammler Peter Selinka war bei einer Reise im Jahr 1975 nach Paris zum ersten Mal auf Werke von den Künstlern der Gruppe „CoBrA“ gestoßen, wie Gudrun Selinka erzählt. „Er war sofort begeistert und folgte, wie für ihn typisch, seiner spontanen Intuition“, sagt sie.

In der Ravensburger Ausstellung werden Jorns Werke zugleich in einen neuen Zusammenhang überführt, heißt es in der Ankündigung. Erstmals erfolge eine Gegenüberstellung mit zeitgenössischen Filmen des renommierten schwedischen Künstlerduos Nathalie Djurberg und Hans Berg (beide 1978 geboren), die durch ihre farbmächtigen Stop-Motion-Animationen bekannt geworden seien.

„Eine besondere Auszeichnung hat die Ausstellung bereits vor der Eröffnung erhalten“, teilt die Direktorin des Kunstmuseums Ute Stuffer mit. Sie erläutert: „Da die Ausstellung bedeutende Werke Jorns, die in Baden-Württemberg beheimatet sind, mit zahlreichen Leihgaben ergänzt und der Öffentlichkeit zugänglich macht und im Zusammenschluss mit den Filmen des schwedischen Künstlerduos neue Perspektiven eröffnet, wird das Ausstellungsprojekt sowohl durch die Baden-Württemberg Stiftung als auch durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert.“

Die Kulturstiftung des Bundes legt laut der geltenden Satzung einen Schwerpunkt auf die Förderung innovativer Programme sowie Projekte im internationalen Zusammenhang.

Neben der Bedeutung, die der Ausstellung durch die Förderungen beigemessen wird, erwarten die Besucher aber vor allem farbmächtige Malereien und bunt schillernde Animationsfilme mit hypnotischem Sound, die zugleich verzaubern und irritieren, heißt es in der Pressemitteilung zur Ausstellung weiter. Das Team des Kunstmuseums sei überzeugt, dass jeder etwas mit der Ausstellung anfangen kann.

Zu der Eröffnung ist laut Mitteilung jeder herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Die Künstler Nathalie Djurberg und Hans Berg kommen aus Stockholm und Berlin nach Ravensburg.