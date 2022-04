Der Landkreis Ravensburg informiert zum Zensus 2022

Am 15. Mai ist der sogenannte Zensusstichtag für Deutschland. Millionen baden-württembergischer Bürgerinnen und Bürger werden im Rahmen dieser Erhebung befragt und eingeladen, diese wichtige statistische Erhebung zu unterstützen.

Der Zensus zeigt auf, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und welche Struktur die Bevölkerung hat. Diese Eckdaten werden für unterschiedliche Entscheidungen herangezogen – zum Beispiel der Einteilung der Wahlkreise, Stimmverteilung im Bundesrat oder Sitzverteilungen in kommunalen Vertretungskörperschaften.

Für die Erhebung dieser Daten werden ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte eingesetzt, die der Geheimhaltung verpflichtet sind. Die Befragungen beginnen am 15. Mai und basieren auf einer Zufallsstichprobe, auf die der Landkreis keinen Einfluss hat.

Die Erhebungsbeauftragten kündigen sich im Vorfeld per Terminkarte an, indem Sie ihre Kontaktdaten angeben und schriftlich einen Termin mit den Bürgerinnen und Bürgern ausmachen. Vor der eigentlichen Befragung weisen sich die Erhebungsbeauftragen mit einem Ausweis der Erhebungsstelle und zugleich mit dem Personalausweis aus.

Die Befragungen werden grundsätzlich an der Wohnungstüre und nicht in den Wohnungen durchgeführt. Die Fragebögen können einige Wochen vor Start der Befragung auf der Webseite www.zensus2022.de eingesehen werden. Bei der Befragung wird zunächst ein persönliches Interview von fünf bis zehn Minuten geführt. Anschließend bekommen die Befragten von den Erhebungsbeauftragten einen Zugangscode für eine Online-Befragung, in der weitere Informationen erhoben werden.

Dem Schutz der persönlichen Daten kommt beim Zensus eine wichtige Bedeutung zu. Die erhobenen Angaben werden streng vertraulich behandelt. Die eingerichtete Erhebungsstelle ist technisch und organisatorisch von der restlichen Landkreisverwaltung getrennt.

Die Erhebungsstelle des Landkreises Ravensburg warnt vor möglichen Trickbetrügern. Hierbei sollte darauf geachtet werden: Fragen über finanziellen Status, Bank-/Kreditkarte, Sozialversicherungsnummer, persönliche Passwörter oder Benutzerkennungen werden nicht abgefragt. Es wird kein Geld für die Teilnahme an der Befragung geboten und es muss nichts unterzeichnet werden.

Zudem melden die Erhebungsbeauftragten sich im Vorfeld an und kommen in keinem Fall spontan und ohne Ankündigung vorbei. Den Erstkontakt stellen sie niemals telefonisch her, sondern immer postalisch.