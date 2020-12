Der Landkreis Ravensburg baut die Pflegeberatung aus

Der Landkreis Ravensburg wird ab dem 1. Januar 2021 fünf Pflegestützpunkte an den Standorten Ravensburg, Altshausen, Bad Waldsee, Leutkirch und Wangen haben. Wie das Landratsamt Ravensburg mitteilt, können sich Bürger dort zu sämtlichen Fragen rund um die Themen Alter, Pflege, Krankheit und Behinderung beraten lassen. Zusätzlich werden Sprechstunden in einzelnen Gemeinden angeboten. Hausbesuche der Pflegestützpunktmitarbeiter seien ein weiterer wichtiger Service für diejenigen, die nicht zum Pflegestützpunkt kommen können. Eine niederschwellige, nahe, schnelle, umfassende und unabhängige Beratung im Landkreises Ravensburg sei dadurch für viele Jahre sichergestellt.

„Wir freuen uns, dass der Kreistag eine so weitsichtige Entscheidung getroffen hat, denn der Bedarf an Pflegeberatung und entsprechender Information, auch Wohnberatung, wird durch den demografischen Wandel und dem zunehmenden Wunsch älterer Menschen, zu Hause zu leben und dort idealerweise auch gepflegt zu werden, weiter steigen“, so Diana E. Raedler, Dezernentin im Landratsamt.

Zentrale Aufgabe der Pflegestützpunkte seien die umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung einschließlich der Pflegeberatung nach dem SGB XI – Soziale Pflegeversicherung. Bürger erhalten hier etwa auch Hilfe bei der Klärung von Kostenfragen für medizinische, pflegerische und soziale Leistungen. Außerdem gehörten die Koordination sowie Netzwerkarbeit zu den Aufgaben des Pflegestützpunktes. Darunter falle etwa die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen, der Selbsthilfe, den ambulanten und stationären Trägern sowie Kirchen, Kommunen und weiteren Akteuren. Träger des Pflegestützpunktes sind der Landkreis sowie die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen.

Bislang gab es einen Pflegestützpunkt am Standort Ravensburg, dessen Mitarbeiter in Kooperation mit den Zuhause Leben-Stellen der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Weingarten, Wangen, Leutkirch und Altshausen alte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen beraten haben. Laut Pressemitteilung werden die Zuhause Leben-Stellen bis zum Jahresende sukzessive aufgegeben, nachdem infolge einer gesetzlichen Neuregelung der Ausbau von Pflegestützpunkten durch die Pflegekassen gefördert wird.