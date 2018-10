„Der Kunde hat die Idee – der Maler soll sie umsetzen“

„Praktischer Leistungswettbewerb 2018 des Landesinnungsverbands des Maler- und Lackiererhandwerks Baden-Württemberg“ heißt etwas sperrig die Prüfung an der Gewerblichen Schule Ravensburg. Am Freitag haben sich insgesamt zwölf Prüflinge den forschenden Augen der Prüfer gestellt – mit dem Ziel, den Titel Landessieger mit nach Hause zu nehmen. Die SZ durfte einen Blick in die Werkstatt wagen und den Prüflingen über die Schulter schauen.

Hastig werden die letzten Farbflaschen verstaut, Schaumstoffrollen unter fließendem Wasser ausgespült, letzte Malervliesstücke zusammengerollt. An einer Prüfungsarbeit pustet ein Heizstrahler noch mit Hochdruck warme Luft auf die Holzplatten. Trocknungszeit verkürzen. Es sind noch etwa zehn Minuten, bis die sechs Prüflinge das Feld in der Maler-Werkstatt der Beruflichen Schule räumen müssen. Dann wird die Prüfungskommission mit Argusaugen an den Stellwänden entlang wandern, die Holzplatten bewerten. Danach, wie sauber die Aufgabe umgesetzt, wie talentiert das Farbspektrum gewählt, wie harmonisch der Gesamteindruck ist. Sorgfalt ist das Schlüsselwort. Marvin Muschkowitz hat keine Eile. Der 18-Jährige ist passgenau fertig geworden, ein letztes Mal schiebt der Malergeselle seine fünf Platten zurecht. Von einer Platte springt dem Betrachter das runde, dicke „F“ entgegen. Das Facebook-Zeichen.

„Der gläserne Mensch“ heißt die diesjährige Aufgabe an all jene, die Landessieger 2018 der Maler- und Lackiererinnung werden möchten. Sechs Maler (darunter vier Mädchen) und vier Lackierer (ein Mädchen) haben sich als Jahrgangsbeste in der Gesellenprüfung für den Wettbewerb zum Landessieger qualifiziert. Insgesamt fasst der Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhandwerkes Baden-Württemberg (LIV) acht Kammern zusammen. Von dort stammen auch die Teilnehmer: Aus Karlsruhe, Mannheim, Konstanz, Stuttgart, Reutlingen, Freiburg, Heilbronn/Franken und Ulm. Zwei Arbeitstage respektive insgesamt 17 Arbeitsstunden hatten die Prüflinge Zeit, um eine Skizze zum Thema zu erstellen, einen Farbplan auszuarbeiten, die eigenen Ideen umzusetzen.

Denn immerhin soll der Landessieger-Wettstreit auch so etwas wie eine reale Situation widerspiegeln. Frei nach dem Motto: „Der Kunde hat eine Idee – der Maler soll sie umsetzen“ – wie Innungsmeister Martin Bloching sagt. Und eine Werkstatthalle weiter, da erklärt Karl-Heinz Fehr, der Prüfungsvorsitzende der Fahrzeuglackierer: „Die Lackierung kostet den Kunden vielleicht 450 Euro – da will der selbstverständlich einwandfreie Arbeit haben.“ Die Rolltore hier in der Lackiererwerkstatt sind hochgezogen, die Herbstsonne wirft warmes Licht auf die Exponate, zusätzlich leuchten Neonröhren jeden Winkel aus. Ein Hauch von Lack hängt noch in der Luft. Auch hier haben sich die vier Lackierer-Gesellen dem Thema „Der gläserne Mensch“ gewidmet, per Sprühpistole auf mannhohen Tafeln das Pflicht- und Kürprogramm absolviert und obendrein noch eine Fahrzeugtüre silbern lackiert. Sichtbare Nasen oder zu viel Farbauftrag sieht das ungeschulte Auge nicht. Die Prüfer jedoch urteilen kritisch.

Es seien übrigens beileibe nicht nur Meistersöhne und -töchter, die an diesem Wettbewerb teilnehmen, so die Erfahrung von Innungsobermeister Bloching, der zwischen der Werkstatt für die Maler und der für die Lackierer hin und her mäandert. Auch Marvin Muschkowitz ist nicht mit dem Malerpinsel sozialisiert worden. Im Gegenteil: „Ursprünglich wollte ich mal Erzieher werden. Dann Pneumatiker. Das hat mit Mathe nicht so funktioniert, bei mir“, gesteht der junge Mann aus Haigerloch. Erst nach einem Praktikum bei einem Malerbetrieb sei er auf den Geschmack gekommen. „Das hat mir gefallen. Und mein Chef hat mich extrem unterstützt“, sagt der heiße Anwärter auf den Landessieg bei den Malern. Marvin hat seine drei Pflicht-Platten einwandfrei bemalt, zusätzlich noch eine Glättetechnik gezeigt und mit einer speziellen Tapete eine gläsern-transparente Optik geschaffen.

Weshalb er das Facebook-Logo für seine kreative Arbeitsplatte gewählt hat? „Weil das doch oft Thema ist, in den sozialen Netzwerken: Dass man sich selbst zum gläsernen Menschen macht“, erklärt Marvin entspannt. Allein dafür müssten ihm schon 100 von 100 möglichen Punkten angerechnet werden.