Der kopflose Plastik-Polizist „Heinz“ ist noch immer verschollen

Auch am Tag nach der Aufregung um das Verschwinden von Playmobil-Polizist Heinz, ist die Figur noch nicht wieder aufgetaucht. „Heinz ist nach wie vor in Teilen verschwunden“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagvormittag. „Der Kopf ist ja da.“ Wenn die Polizei die Täter erwischt, hätten sie mit einer Anzeige zu rechnen – aber es könnte ein Schlupfloch für sie geben. Was war passiert? Am Freitag, 15. Februar, wurde die etwa 1,50 Meter große Figur vom Messestand der Bildungsmesse in der Oberschwabenhalle entwendet. Mehrere Jugendliche sollen laut Zeugenaussagen mit ihm davongerannt sein, dabei verlor Heinz seinen Kopf, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Polizei muss die Tat anzeigen

„Eigentlich ist das Diebstahl“, sagt die Polizeisprecherin. Und: „Wir müssen es schon zur Anzeige bringen, wenn wir die Täter finden.“ Ob sie eine Strafe bekommen, müssten dann die Strafverfolgungsbehörden entscheiden. Allerdings bringt sie auch noch eine andere Idee ins Spiel: „Man kann ihn ja auch irgendwo ablegen, wo er gefunden wird, zum Beispiel vor dem Revier.“

Die Polizei gehe davon aus, dass es sich um einen „Dummejungenstreich“ handelt. „Die fanden das vielleicht lustig.“ Allerdings handle es sich bei der Figur um eine Sonderanfertigung von Playmobil, die mehrere Hundert Euro wert sei.

Hinweise auf den Verbleib von Heinz nimmt die Polizei Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030 entgegen.