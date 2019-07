Der „King of Rap“ kommt am 20. Dezember nach Ravensburg

Nach der erfolgreichen „Royal Bunker“-Tour 2018 mit Sparringspartner Sido begibt sich der „King of Rap“ mit einem neuen Soloalbum auf Reisen. Gemeinsam mit seinen Fans in Deutschland und der Schweiz will Kool Savas laut Pressebericht Hip-Hop zelebrieren und mit seiner einzigartigen und energiegeladenen Live-Performance erneut die Messlatte im Live-Segment ein weiteres Stück nach oben hieven. Am 20. Dezember gastiert er in Ravensburg.

Savas veröffentlichte am 8. Februar sein neues Album „KKS“. 20 Jahre im Geschäft, fünf Nummer-ein-Alben in Folge, Gold- und Platinauszeichnungen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie seit Jahren ausverkaufte Tourneen. Sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen und erst mal kürzerzutreten, kommt für Kool Savas laut Ankündigung jedoch nicht infrage.

In einer gereiften Szene fühlt sich Savas dem Titel „King of Rap“ nach wie vor verpflichtet. Dabei genießen vor allem die Live-Shows weiterhin allerhöchste Priorität. Die Vehemenz, mit der Kool Savas Bühnen abreißt und Hallen zum Kochen bringt, sucht weltweit ihresgleichen. Dass er den Titel des King of Rap völlig zu Recht trägt und der mit Abstand beste Live-MC des Landes ist, hat Kool Savas in der letzten Dekade mehr als eindrucksvoll unter Beweis gestellt.