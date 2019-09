Der Herbst im Ravensburger Zehntscheuer wird voll

Mit dem Auftakt der „Wochen internationaler Nachbarschaft“ beginnt am Samstag, 21. September die neue Spielzeit der Zehntscheuer. Im Rahmen des bunten Programms aus Begegnung, Info und Musik spielen ab 11 Uhr die „Spui’maNovas“ Folk zwischen Bayerisch und Bossa Nova. Am Abend gastiert dann die Paul McKenna Band aus Glasgow mit ihrem engagierten schottischen Folk, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die aktuelle Landesjazzpreisträgerin Olivia Trummer kommt samt Trio am Donnerstag, 26. September ebenso auf die Scheuerbühne wie einen Tag später die englische Top-Formation „Leveret“ um Akkordeonist Andy Cutting mit zeitlos glänzenden Folkmelodien und Tanznummern. Mit positiver Energie mischen „El Flecha Negra“ am 28. September tanzbare südamerikanische Klänge und karibische Leichtigkeit.

Der Mittwoch, 2. Oktober bietet locker-lustiges Aufklärungskabarett, wenn die Wiener Sexualtherapeutin Barbara Balldini ihr Programm „Von Liebe, Sex und anderen Irrtümern“ darbietet. Harmony-Rock mit den lokalen Helden von „Red Carpet“ und theatralischer Bluesrock mit „WellBad“ aus Hamburg folgen am Freitag, 4. und Samstag, 5. Oktober.

Eine Größe der deutschen Szene kommt am Donnerstag, 10. Oktober: Bass-Legende Hellmut Hattler und Band spielen eine knackige Melange aus Funk, Soul, NuJazz und Clubsounds. Tastenkabarettist Axel Pätz spielt unter dem Titel „Das Niveau singt – Premium Gold“ die besten Nummern seiner diversen Programme am Freitag, 11. Oktober, während die „Henry Girls“ einen Tag danach mit ihrem gefühlvollen Irish Americana Folk für Begeisterung sorgen werden.

Neues Tanzangebot

Erstmals laut Pressemitteilung im Angebot ist am Dienstag, 15. Oktober der Tanzabend „Let’s dance“, wenn DJ Oliver Hölzl den Besuchern einen wirklichen Feier-Abend ermöglicht. Live-Musik, Lesung und Bildprojektion bietet am 18. Oktober das Programm „Ein Abend in New York“ mit Autor Uli Balß, Rachelle Garniez (Gesang, Piano, Akkordeon) und Erik Della Penna (Gitarre, Banjo).

Poetische Volksmusik über Grenzen hinweg spielt die bayerische Formation „Jodelfisch“ am Donnerstag, 24. Oktober, ehe „Bosstime“ am Freitag, 25. Oktober als gefragte Bruce Springsteen Tribute Band abrocken.

„Zukunst“ heißt das neue Programm der Kabarettisten „Ulan & Bator“ mit ihrem Spiel zwischen philosophischem Witz, Dada und Theater, am Samstag, 26. Oktober. Im Rahmen des „Ravensburger Kinderherbstes“ gibt es am Mittwoch, 30. Oktober ein Musikmitmachtheaterkonzert mit „Goissahannes“ und am Donnerstag, 31. Oktober gastiert erneut das beliebte American Cajun, Blues und Zydecofestival mit Musik aus Louisiana.

Programm im November

Die Höhepunkte im November: der Song Slam am Freitag, 1. November, das Gastspiel des renommierten und vielfach ausgezeichneten Berliner Liedersängers Wenzel mit seinem Trio am Donnerstag, 7. November, der Deutsche Kabarettmeister Martin Schmitt am Freitag, 8. November, mehrere Konzerte im Rahmen des Landes Jazzfestivals, der Auftritt von Stoppok im Rahmen seiner „Echter Klang statt Fake Noise“-Tour am Freitag, 15. November sowie die Verleihung des 31. „Ravensburger Kupferle“ an Lüül mit Band und die „No Crows“ am Samstag 23. November.

Auch für das Konzert der bayerischen Folkband „Pam Pam Ida“ am Freitag, 6. Dezember läuft, wie für alle Herbstveranstaltungen, bereits der Vorverkauf, teilte der Veranstalter mit.