Der FV will die Kickers ärgern

So entspannt wie am Samstag hatte man Steffen Wohlfarth nach Niederlagen selten auf der Pressekonferenz des FV Ravensburg gesehen. Der Trainer war trotz des 0:1 gegen die Neckarsulmer Sport-Union in der Fußball-Oberliga nicht unzufrieden mit seinem Team. Dennoch: Wenn es am Mittwoch (14 Uhr) zu den Stuttgarter Kickers geht, will der Trainer mehr sehen.

„Die Luft ist auf keinen Fall raus“, stellte Wohlfarth nach dem Spiel gegen Neckarsulm klar. „Jeder hat Bock zu kicken.“ Das hatte man am Samstag gerade in der ersten Halbzeit gesehen. Die Ravensburger hätten sich für ihren guten Auftritt mit einem Tor belohnen müssen, vergaben aber zu viele Chancen. Es kam, wie es kommen musste: Kurz vor Spielende kassierte der FV nach einem Freistoß das 0:1. Dass Ravensburg die Saison im oberen Mittelfeld der Tabelle beenden wird, war schon vor der Partie klar. Doch die Niederlage allein auf die Tabellensituation zurückzuführen, greift zu kurz. Wohlfarth blieb daher über die komplette Spielzeit stiller Beobachter. Statt wie üblich an der Seitenlinie Kommandos zu geben, saß er auf der Trainerbank und sagte nur wenig. Auch, dass Moritz Jeggle im Spielaufbau nicht wie üblich zwischen die Innenverteidiger abkippte, sondern seine Position hielt, akzeptierte der Trainer, ohne dass es feste Abmachung gewesen war. „Das hat er so entschieden“, bestätigte Wohlfarth. „Aber das war nicht direkt geplant.“

Am Mittwoch wird Wohlfarth allerdings wieder mehr verlangen. Dann geht es zum Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Das Hinspiel gewann Ravensburg mit 2:1. Das Rückspiel soll ähnlich laufen, wenn es nach Wohlfarth geht: „Wir wollen die Kickers ärgern.“