Der FV Ravensburg zeigt Charakter

Trainer Steffen Wohlfarth hatte wegen des schwindenden sportlichen Anreizes von seiner Mannschaft gefordert, im Saisonendspurt nicht nachzulassen und Charakter zu zeigen – und die Spieler lieferten: Der FV Ravensburg hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Oberliga beim Tabellenneunten 1. Göppinger SV mit 2:1 gewonnen. Zwei Spieltage vor Schluss bleibt der FV damit auf Platz fünf. Für Wohlfarth ganz persönlich war die Begegnung wegen der letzten Minuten eine besondere.

Er hatte es eigentlich unter allen Umständen vermeiden wollen. Doch am Samstag musste es einfach sein. Ein bisschen angebahnt hatte es sich ja. Denn Steffen Wohlfarth stand im Kader des FV Ravensburg, weil die Personaldecke zuletzt immer dünner wurde – kurzfristig fiel auch noch Philipp Altmann aus. Schließlich kam in der Schlussphase des Spiels in Göppingen das Signal von Daniel Hörtkorn, dass er am Ende seiner Kräfte sei. „Da musste ich mich einwechseln“, sagte Wohlfarth, der in der 84. Minute auf seine zu aktiven Zeiten gewohnte Position im Angriff wechselte. Entscheidend auf das Ergebnis einwirken musste er aber nicht mehr.

Das hatte schon seine Mannschaft zuvor besorgt. Bereits in der ersten Hälfte hatte der FV eine ganze Reihe an guten Chancen. Burhan Soyudogru hatte mit einem Freistoßkracher an die Latte die beste. Einen kleinen Bruch habe das Ravensburger Spiel nur durch eine Trinkpause nach 25 Minuten erfahren, sagte Wohlfarth.

Torerfolge konnte der FV erst nach der Pause bejubeln. Felix Hörger sorgte in der 52. Minute für das 1:0. Sein Freistoß wurde zunächst abgeblockt, irgendwie kam der Ball aber wieder zu Hörger, der im Strafraum abgeklärt einschoss. Auch der rasche Ausgleich (56.) für Göppingen durch Iurii Kotiukov, der eine Flanke an der Strafraumgrenze verwertete, brachte Ravensburg nicht aus der Fassung.

Nur drei Minuten später zielte Jascha Fiesel mit einem Freistoß ganz genau und brachte den FV mit 2:1 wieder in Führung. In der letzten halben Stunde brannte nichts mehr an. Wohlfarth sagt sehr zufrieden: „Die Jungs haben sich richtig reingehauen.“ Nur die Sache mit seiner Einwechslung passte ihm nicht so richtig: „Das war nicht geplant. Es soll auf keinen Fall häufiger vorkommen“, sagte Wohlfarth, der letztmals als Interimsspielertrainer vor Weihnachten gegen den Karlsruher SC II aufgelaufen war. Wenn überhaupt, dann will er in der zweiten Mannschaft in der Landesliga spielen, wo er zuletzt zweimal eingewechselt wurde.

In der Oberliga stehen für den FV nun noch zwei Spiele an. Am Samstag geht es im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Nöttingen, eine Woche später geht es zum Saisonabschluss zum Karlsruher SC II.