Der FV Ravensburg II und der mögliche Vierkampf an der Tabellenspitze

Vor dem Spiel des FV Ravensburg II in der Fußball-Landesliga beim FV Rot-Weiß Weiler (Sa., 14.30 Uhr) beschreibt FV-Trainer Fabian Hummel die Ausgangslage so: „Gewinnen wir in Weiler, gibt es einen Vierkampf um Platz eins.“ Hummel rechnet nicht damit, dass die Allgäuer die Lücke in der Tabelle dann noch einmal schließen könnten.

Vorne dabeibleiben – das haben sich die Ravensburger vorgenommen: „Es wird auch im Rest der Saison weiter darum gehen, Spieler zu entwickeln“, sagt Hummel. „Aber wir wollen natürlich nicht bloß um die Goldene Ananas spielen.“ Das ist der Nachteil der Lösung mit einer Hinrunde mit der gesamten Liga und zwei Zehner-Ligen in der Rückrunde: Wer den Cut schafft, aber den Anschluss an die Spitze verpasst, für den fehlt der sportliche Reiz. „Wir ziehen Vollgas durch“, betont daher Ravensburgs Trainer.

Weiler geht ebenfalls mit Selbstvertrauen in die Partie: Siebenmal in Folge hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Kopfsguter nicht mehr verloren und sich zuletzt ein 1:1 beim FC Albstadt erkämpft. Glück haben die Ravensburger aber erneut mit gesperrten Spielern: Beim FV Weiler fehlen in Julian Karg und Dennis Schwarz zwei wichtige Akteure. Gerade vorne ist Weiler aber breit aufgestellt: In Alexander und Pirmin Fink sowie dem Ex-Ravensburger Raimond Hehle haben drei Spieler bereits acht oder mehr Treffer auf dem Konto.