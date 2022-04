Der FV Ravensburg II benötigt Tempo und Geduld

Die U23 des FV Ravensburg bekommt es am Sonntag (13 Uhr) in der Fußball-Landesliga mit dem TSV Trillfingen zu tun. Ob die Partie gegen den Letzten der Aufstiegsrunde auf Rasen oder auf dem TSB-Kunstrasen angepfiffen wird, entscheidet sich nach Wetterlage eher kurzfristig.

Das 0:2 bei der TSG Balingen II hat die Chance der Ravensburger, noch im Kampf um einen der Aufstiegsplätze mitmischen zu können, auf ein Minimum schrumpfen lassen. Einer der Gründe war sicher, dass vier der erfahreneren Defensivspieler fehlten: Daniel Hörtkorn, Sven Spekking und Moritz Hartmann waren erst gar nicht dabei, Samuel Walter verletzte sich früh. Der Kapitän ist durch seine Rippenprellung noch immer so beeinträchtigt, dass er auch gegen Trillfingen passen muss. Alle anderen – Hartmann allerdings mit Vorbehalt – sind wieder einsatzfähig.

FV-Trainer Fabian Hummel sieht keine Gefahr, dass sich sein Team angesichts der Tabellensituation hängen lassen könnte: „Die sind jung und ehrgeizig.“ Der Coach will sich in den verbleibenden Spielen darauf konzentrieren, seine Mannschaft weiterzuentwickeln: „Wir wollen mehr Chancen erarbeiten – und mehr Tore machen.“ Ein Treffer in den drei Spielen der Aufstiegsrunde reichte zwar zu vier Punkten. Für die Ansprüche des FV II ist das aber zu wenig. Dass zum Beispiel Leandro Stehle in der Landesliga noch ohne Treffer ist, soll nicht so bleiben: „Ich messe einen Stürmer nicht nur an seinen Toren, aber für ihn selbst wäre es schön, wenn er mal trifft.“

Dafür muss der FV allerdings erst einmal die Lücke in einer vielbeinigen Abwehr finden: Hummel erwartet den TSV Trillfingen sehr defensiv. Tempo und Geduld sollen der Schlüssel sein.