Der FV Ravensburg gewinnt gegen Spielberg

Auf dem Kunstrasen des TSB Ravensburg hat der FV Ravensburg am Samstagnachmittag ein deutlich besseres Oberligaspiel gezeigt als eine Woche zuvor beim FC 08 Villingen. Gegen den SV Spielberg feierte der FV einen 2:0-Heimsieg – Punkte gegen den abstiegsgefährdeten Gegner hatte FV-Trainer Steffen Wohlfarth auch gefordert.

Die Ravensburger ließen den Spielbergern nur einmal richtig zum Abschluss kommen. In der 74. Minute zog David Veith ab, doch FV-Torwart Haris Mesic war zur Stelle. Sekunden zuvor war Ravensburg in Führung gegangen. Viele ähnliche Angriffe waren in den vorangegangenen 70 Minuten nicht von Erfolg gekrönt gewesen – doch nach einem energischen Antritt von Innenverteidiger Philipp Altmann, dem Pass von Max Chrobok sowie dem geschickten Durchlassen von Jona Boneberger landete der Ball bei Rahman Soyudogru. Der FV-Stürmer erzielte das 1:0. „Man hat allen auf dem Platz angemerkt, dass sie nach dem katastrophalen Auftritt in Villingen etwas gutmachen wollten“, sagte Wohlfarth. „Dieser Auftritt hat mich schon ein klein wenig überrascht.“

Zwei dicke Chancen vor der Pause

Denn in Villingen beim 0:3 hatten einige Ravensburger überhaupt nicht das gezeigt, was in der Oberliga nötig ist, um Punkte zu holen. Das war gegen Spielberg ganz anders. Bartosz Broniszewski und Philipp Altmann hielten in der Verteidigung fast alles vom eigenen Tor fern. Und immer wieder schafften es Felix Schäch, Burhan Soyudogru und Samuel Boneberger, auf der Außenbahn ihre Geschwindigkeitsvorteile auszuspielen. Der Auftritt in der ersten Halbzeit war gut, aber eben torlos. „Mit ein bisschen mehr Ruhe wäre mehr drin gewesen“, meinte Wohlfarth. Felix Schäch traf nach 25 Minuten nach gutem Zuspiel von Jona Boneberger nur das Außennetz, Burhan Soyudogru den Außenpfosten – Spielbergs Torwart Yannik Dressler war da noch mit den Fingerspitzen dran.

Klasse Angriff vor dem 1:0

In der zweiten Halbzeit war zunächst mehr Ruhe drin. Allerdings nicht von der Sorte, die sich der FV-Trainer gewünscht hatte. Die Ravensburger verloren in der Vorwärtsbewegung häufig den Ball, das Tempo war deutlich zurückgegangen. Nach dem klasse Angriff vor dem 1:0 und der Spielberger Chance ließ der FV zwei gute Konterchancen liegen. Doch das rächte sich nicht. Quasi mit seinem ersten Ballkontakt nach der Einwechslung legte Maschkour Gbadamassi den Ball schön in den Lauf von Felix Schäch, der mit links ins lange Eck zum 2:0 traf. In der Schlussminute hätte Daniel Hörtkorn das dritte Tor nachlegen müssen, doch sein Versuch geriet halb zum Torschuss und halb zur Flanke. „Der Sieg geht absolut in Ordnung“, sagte Spielbergs Trainer Andreas Augenstein. Mit nur acht Punkten wird es seine Mannschaft schwer haben, den Klassenerhalt in der Oberliga noch zu schaffen. „Bei uns hapert es im Spiel nach vorne, beim Herausspielen von Chancen“, sagte Augenstein. „So reicht es in der Oberliga nicht.“

Schwere Aufgaben vor der Brust

Für den Pflichtsieg des FV hat es am Samstag vor 250 Zuschauern gereicht. Doch die Aufgaben für Ravensburg werden in den kommenden Wochen schwer. Am Samstag geht es zum Tabellenführer SSV Reutlingen (Wohlfarth: „Da werden wir nicht so viele Chancen bekommen wie gegen Spielberg“), danach kommt der Tabellenvierte FSV 08 Bissingen, ehe es zum Siebten FC Nöttingen geht. Das Wichtigste für den FV waren daher am Samstag die drei Punkte gegen Spielberg. „Wir hatten das Spiel unter Kontrolle“, lobte Wohlfarth. „Das war ein erster Schritt in die richtige Richtung.“