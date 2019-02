Der FV Ravensburg braucht einen anderen Auftritt

Das Spiel in der vergangenen Woche beim FC 08 Villingen hat beim FV Ravensburg noch ein paar Tage nachgewirkt. Nach der 0:3-Niederlage fordert Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth beim Heimspiel am Samstag (14 Uhr, Cteam-Arena) einen besseren Auftritt seiner Mannschaft. „Wir müssen etwas Zählbares holen“, sagt Wohlfarth. „Das ist aber auch jedem bewusst.“

MIt 27 Punkten steht der FV als Tabellenelfter scheinbar einigermaßen komfortabel da. Nach oben geht in dieser Saison natürlich nichts mehr – Freiberg und die Stuttgarter Kickers haben jeweils zwölf Punkte Vorsprung. Doch auch nach unten ist der Abstand groß. Der 1. FC Normannia Gmünd liegt auf Platz 15 schon 13 Zähler hinter den Ravensburgern. Vier Mannschaften steigen auf jeden Fall aus der Oberliga ab – die Teams auf den Plätzen 15, 16, 17 und 18. Allerdings hängt die Abstiegsfrage in der Oberliga auch damit zusammen, wie viele Teams aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg absteigen. Im Zweifelsfall kann es daher bis zu sechs Absteiger geben. Die Neckarsulmer Sport-Union ist Sechstletzter und liegt nur vier Punkte hinter dem FV.

Das Heimspiel gegen den Vorletzten SV Spielberg (nur acht Punkte aus 20 Spielen) gerät so quasi zu einer Partie, die der FV gewinnen muss. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Partie auf Teufel komm raus gewinnen zu wollen“, meint Wohlfarth. Wichtiger soll sein, wieder einen spielerisch besseren Auftritt hinzulegen. „Und wichtig wird sein, wieder in die Spur zu kommen.“

Notgedrungen muss Ravensburgs Trainer wieder wechseln – Jascha Fiesel ist nach seiner Gelb-Roten Karte in Villingen am Samstag im Heimspiel gesperrt. Wie viele Änderungen Wohlfarth nach der Auswärtsniederlage, als „alles falsch gelaufen ist“, tatsächlich machen wird, ist noch nicht klar. „Wir wollen die letzten Trainingseindrücke noch abwarten“, sagt Wohlfarth. „Aber wir werden sicher nicht alles über den Haufen werfen.“

Starkes 0:0 der Spielberger

Die Spielberger können im Vergleich zum FV auf ein erfolgreiches Spiel zurückblicken. Gegen den Tabellenzweiten SGV Freiberg schaffte der SVS zu Hause ein 0:0 und war mit dem Punkt absolut zufrieden. Denn eine Woche zuvor hatten die Spielberger beim 0:5 im Abstiegsduell bei der TSG Backnang noch einen einigermaßen desolaten Eindruck hinterlassen. Das haben die Spielberger gegen Freiberg korrigiert.

Das Hinspiel dieser Saison endete 2:2 – nach einer schnellen 2:0-Führung der Ravensburger kamen die Spielberger in der zweiten Halbzeit zurück. 15 Minuten vor dem Ende hatte Daniel Hörtkorn eigentlich schon getroffen, doch mitten in den Torschuss hinein hatte der Schiedsrichter die Partie unterbrochen. Sein Assistent hatte ihm ein Signal gegeben, weil er von einem Spielberger beleidigt wurde. So musste der FV mit einem Punkt zufrieden sein. Am Samstag im eigenen Stadion sollen es zwei Punkte mehr sein.