Der FV Molpertshaus schießt Alttann ab

Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der FV Molpertshaus mit einem Kantersieg (8:0 in Alttann) dafür gesorgt, dass er sich aus eigener Kraft am letzten Spieltag zur Meisterschaft schießen kann. Der SV Ankenreute hält sich im Falle eines Patzers des FVM durch den 4:0-Sieg gegen Bad Waldsee aber ebenfalls alle Chancen offen. Am letzten Spieltag empfängt Molpertshaus den SV Weißenau, Ankenreute spielt beim SV Blitzenreute.

SV Alttann – FV Molpertshaus 0:8 (0:6) – Tore: 0:1 Florian Weiler (18.), 0:2 Berno Maucher (21.), 0:3 Kristoffer Kantorek (28.), 0:4 Jonas Ruff (31.), 0:5 Stefan Brändle (41.), 0:6, 0:7 Dennis Hafner (43., 50.), 0:8 Alexander Forster (87.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte Alieu Darboe (SVA, 81.). Molpertshaus siegt gegen desaströsen SV Alttann. Nach verhaltener Anfangsphase eröffnete Florian Weiler per direktem Freistoß den Torreigen. Bis zur Trinkpause Mitte der ersten Hälfte legten Maucher und Kantorek sehenswert zum 3:0 nach. Bis zur Halbzeitpause folgten drei weitere Treffer, die die Molpertshauser Führung auf 6:0 erhöhten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte der FVM bei bereits entschiedenem Spiel gleich viermal, was sich auch im Verlauf der zweiten Halbzeit widerspiegelte. Nach dem 7:0 durch Dennis Hafner ließ es der Tabellenführer ruhiger angehen und so kam auch der SV Alttann zu Gelegenheiten. Am Ende stand jedoch ein hochverdienter 8:0-Kantersieg für den FV Molpertshaus zu Buche. der FVM hat am letzten Spieltag gegen den Tabellenvorletzten Weißenau alle Trümpfe in der eigenen Hand. Mit einem Sieg wäre Molpertshaus Meister und würde in die Kreisliga A I aufsteigen.

SV Ankenreute – FV Bad Waldsee 4:0 (1:0) – Tore: 1:0, 3:0 Kevin Wahl (15., 77.), 2:0 Tobias Gindele (58.), 4:0 Patrick Padberg (90.). Ankenreute lässt gegen Bad Waldsee nichts anbrennen. Nach dem Ausrutscher gegen Horgenzell zeigte sich der SV Ankenreute am Sonntagnachmittag wieder mit gewohnter Souveränität. Bereits nach einer Viertelstunde traf Kevin Wahl zur Führung. Danach wurde das Spiel ausgeglichener und auch der FV Bad Waldsee kam zu Gelegenheiten. Bis zur Halbzeit lag das Chancenplus dennoch beim SV Ankenreute. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SVA spielbestimmend. Tobias Gindele und Kevin Wahl erhöhten auf das vorentscheidende und nicht unverdiente 3:0. Mit dem Schlusspfiff traf Patrick Padberg zum 4:0-Endstand. Der SV Ankenreute will in Blitzenreute am letzten Spieltag mit Schützenhilfe des SV Weißenau noch auf den ersten Tabellenplatz springen. Angesichts der starken Form des Tabellenführers aus Molpertshaus müsste es dazu allerdings schon mit dem Teufel zugehen.

SV Oberzell II – SV Horgenzell 0:4 (0:3) – Tore: 0:1 Simon Schmid (11.), 0:2, 0:4 Benjamin Ritter (20., 57.), 0:3 Christoph Haag (35.).

TSV Bodnegg – SV Schmalegg 4:0 (3:0) – Tore: 1:0, 4:0 Marko Biesenberger (3., 86.), 2:0 Patrick Sonntag (10.), 3:0 Jan Häfele (38.).

SV Weißenau – SC Michelwinnaden 2:2 (0:1) – Tore: 0:1, 2:2 Michael Romer (26., 85.), 1:1, 2:1 Ansumana Jobe (53., 71.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte Jonas Scheerle (SCM, 76.).

In der Kreisliga B IV hat sich am Sonntag der SV Tannau die Meisterschaft und den Aufstieg gesichert.