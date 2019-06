Der FV Molpertshaus macht sein Meisterstück

Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat sich der FV Molpertshaus durch ein 3:0 gegen Weißenau die Meisterschaft gesichert. Verfolger Ankenreute verlor zeitgleich gegen Blitzenreute und spielt nun in der Relegation um den Aufstieg.

FV Molpertshaus – SV Weissenau 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 Pirmin Blattner (5.), 2:0 Dennis Hafner (50.), 3:0 Florian Weiler (88.). – bes. Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Philipp Zwerger (SVW, 80.). – Molpertshaus startete druckvoll und drängte die Gäste schon früh in die eigene Hälfte. Nach einem Eckball stand Blattner goldrichtig und köpfte zur frühen Führung ein. Weißenau konnte sich etwas aus der Umklammerung lösen, fand offensiv jedoch so gut wie gar nicht statt. So verflachte das Spiel zusehends. Nach einer halben Stunde legte der FVM wieder einen Gang zu, vergab aber Gelegenheiten zum 2:0. Erst kurz nach der Pause fiel das zweite Tor durch Hafner. Weißenau versuchte weiterhin alles, im Spiel nach vorne wollte aber einfach nichts gelingen. Der FVM ließ Ball und Gegner in der Folge gekonnt laufen und kontrollierte somit die Partie. Kurz vor dem Abpfiff schraubte Weiler das Ergebnis noch auf 3:0 in die Höhe. Der Rest war ein einziger Freudentaumel von Spielern und Fans des FVM-Lagers. Auch Staffelleiter Erwin Schgör war bereits angereist, gratulierte der Heimelf zu einer starken Saison und überreichte schließlich Kapitän Gronmayer den Meisterwimpel.

SV Blitzenreute – SV Ankenreute 4:1 (1:1). – Tore: 0:1 Florin Ungureanu (35.), 1:1 Manuel Bauhofer (40.), 2:1 Baba Camara (60.), 3:1 Nico Müller (65.), 4:1 Lorenz Stöhr (69.). – besondere Vorkommnise: Gelb-Rote Karte für Baba Camara (SVB, 90.) und Rote Karte für Nico Müller (SVB, 90.). Nach ausgeglichenem Beginn ging der SVA nach 35 Minuten in Führung. Blitzenreute reagierte alles andere als geschockt und traf nur wenig später zum Ausgleich. Nach der Pause agierte der SVB zunehmende überlegen. Mit drei Toren binnen neun Minuten entschied Blitzenreute die Partie. Vom SVA kam offensiv danach nur noch wenig und so blieb es beim 4:1. Ankenreute beendet die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz und hat somit noch die Chance, sich über die Aufstiegsrelegation einen Platz in der Kreisliga A für nächste Saison zu sichern. Gegner ist am kommenden Freitag um 18 Uhr in Baindt der SV Wolpertswende.

SV Schmalegg – SV Alttann 0:2 (0:0). – Tore: 0:1, 0:2 Leutrim Ibraj (84., 89.).

SV Horgenzell – TSV Bodnegg 4:2 (1:2). – Tore: 0:1 Fabio Schmid (18.), 1:1, 3:2, 4:2 Simon Schmid (32., 75., 90.), 1:2 Niklas Gälle (41.), 2:2 Patrick Schorrer (75.).

FV Bad Waldsee – SV Oberzell II 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 Pascal Pfau (22.), 1:1 Mohammad Kazema (72.).