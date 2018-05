Der FV hat das Endspiel um Platz fünf

Die vergangene Saison in der Fußball-Oberliga hat der FV Ravensburg als Sechster abgeschlossen. Tabellensechster war der FV auch in der Saison 2014/15. Die aktuelle Spielzeit könnten die Ravensburger auf Rang fünf abschließen. Dazu benötigen die Oberschwaben allerdings an diesem Samstag um 15.30 Uhr einen Sieg beim Karlsruher SC II – oder Schützenhilfe des FSV 08 Bissingen, der beim FC Nöttingen spielt.

Nöttingen hat den Abstand auf den FV durch den 2:0-Erfolg am vergangenen Spieltag in Ravensburg auf einen Punkt verkürzt. „Jetzt wollen wir den FV noch abfangen“, sagte Nöttingens Trainer Dubravko Kolinger. Zwar spielt es letztlich keine große Rolle, ob es Rang fünf oder sechs wird, aber FV-Kapitän Sebastian Mähr stellt klar: „Wir wollen das letzte Spiel gewinnen und mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.“ So sieht es auch Co-Trainer Andreas Raaf: „Wir wollen einen ordentlichen, positiven Abschluss.“

Für den Karlsruher SC II ist es in dieser Form das letzte Pflichtspiel. Der KSC meldet am Saisonende seine zweite Mannschaft ab – stattdessen wird es eine Kooperation mit dem SV Spielberg geben. Der KSC II wäre als Tabellen-15. in die Verbandsliga abgestiegen. Für das letzte Heimspiel verzichten die Karlsruher im Wildparkstadion (Platz 2) auf Eintritt, es gibt sogar noch Freibier oben0drauf. Auf ihren Trainer, den Ex-Profi Zlatan Bajramovic, muss der KSC II in dieser letzten Partie verzichten. Bajramovic ist nach Angaben des Clubs beim Fußballlehrer-Lehrgang in Bosnien.

Beim FV fehlen die länger verletzten Thomas Zimmermann, Moritz Jeggle und Jona Boneberger. Max Chrobok, Maschkour Gbadamassi und Daniel Hörtkorn, die am Freitag 90 Minuten lang für die U23 in der Landesliga aktiv waren, sind dagegen mit dabei. Ob sie auch in Karlsruhe von Beginn an spielen, war am Freitag noch nicht klar. Sicher war jedoch, dass Haris Mesic auch im letzten Spiel der Saison im Tor des FV stehen wird. Abschenken wird Ravensburg im Wildpark nichts. „Wir wollen in Karlsruhe gewinnen“, sagt Raaf. „Platz fünf wäre schließlich die bislang beste Platzierung in der Oberliga.“ Das soll Motivation genug sein.