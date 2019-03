Der FV freut sich auf den Spitzenreiter

Nichts gegen den FC Germania Friedrichstal, den SV Spielberg oder den SV Oberachern. Aber klangvolle, nach Fußballtradition klingende Namen haben diese Fußball-Oberligisten – und viele andere auch – nicht. Ganz anders der SSV Reutlingen. 2000/01 spielte der SSV noch in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach vielen finanziellen Problemen gab es den Absturz bis in die Oberliga. Dennoch: Spiele gegen Reutlingen üben für die übrigen Oberligisten immer einen gewissen Reiz aus. „Ich freue mich auf dieses Spiel“, sagt etwa Steffen Wohlfarth, Trainer des FV Ravensburg.

Seine Mannschaft trifft am Samstag um 14 Uhr in Reutlingen auf den SSV, der mit 41 Punkten Tabellenführer der Oberliga ist. „Wir wollen alle nach oben“, sagte SSV-Kapitän Pierre Eiberger in einem Interview mit dem „Reutlinger General-Anzeiger“. Der Aufstieg ist das erklärte Ziel beim SSV. „Wir fahren dennoch da hin, um etwas Zählbares zu holen“, sagt Wohlfarth.

Trainerlehrgang in Nordbaden

Ravensburgs Trainer kommt erst am Freitag wieder zurück – die ganze Woche über war Wohlfarth beim Trainerlehrgang (DFB-Elite-Jugend) in Nordbaden. Co-Trainer Andreas Raaf hat die Einheiten in Ravensburg geleitet. Am Freitag wird Wohlfarth wieder das Abschlusstraining in Ravensburg leiten und dann gemeinsam mit Raaf die Aufstellung für die Partie am Samstagnachmittag festlegen.

Nach dem souveränen Auftritt gegen den SV Spielberg werden die FV-Trainer nicht viele Gründe haben, ihre Mannschaft komplett durcheinander zu wirbeln. Jascha Fiesel kehrt von seiner Gelb-Rot-Sperre zurück, was Wohlfarth und Raaf noch mehr Optionen gibt. „Wir werden nicht so viele Chancen bekommen wie gegen Spielberg“, sagt Wohlfarth. „Wir müssen aber mindestens genauso gut stehen.“ In der Innenverteidigung machten Bartosz Broniszewski und Philipp Altmann gegen Spielberg ein starkes Spiel. Hinten ließen die beiden so gut wie nichts zu, dazu schaltete sich vor allem Altmann auch immer wieder mit nach vorne ein und bereitete unter anderem das 1:0 von Rahman Soyudogru mit vor.

Hinspiel ging knapp verloren

Die Reutlinger verfügen allerdings über mehr Qualität als Spielberg. In der vergangenen Woche gewann der SSV das Spitzenspiel der Oberliga beim SGV Freiberg mit 1:0. Zu Hause haben die Reutlinger in dieser Saison noch gar nicht verloren – viermal gab es an der Kreuzeiche ein 1:1, sieben Partien wurden im eigenen Stadion gewonnen. Auch das Hinspiel in Ravensburg haben die Reutlinger gewonnen. Bei der 0:1-Niederlage zeigte der FV zwar ein gutes Spiel, kassierte aber 15 Minuten vor Schluss einen Platzverweis gegen Maschkour Gbadamassi, Pierre Eiberger verwandelte den Elfmeter zum Sieg für den SSV.

Die Partie in Reutlingen ist für den FV der Auftakt zu einem harten Programm in der Oberliga. Nach der Partie beim Tabellenführer (Wohlfarth: „Tradition, enorme Vergangenheit, dazu Tabellenführer. Da macht es immer Spaß, hinzufahren.“) trifft Ravensburg auf den Tabellenvierten FSV Bissingen (16. März, 14 Uhr) und dann auswärts auf den Tabellensiebten FC Nöttingen (23. März). „Fußballerisch müssen wir noch draufpacken“, sagte Wohlfarth nach dem Sieg gegen Spielberg. „Aber in Reutlingen ist auf jeden Fall etwas drin für uns.“