Der FV Ravensburg brennt. Mit einem 3:0-Sieg bei der SV Böblingen hat sich die Mannschaft von Marco Konrad auf Platz eins der Verbandsligatabelle katapultiert, zwei Punkte liegt man vor dem Göppinger SV. Das lange angestrebte Ziel Aufstieg in die Oberliga ist greifbar nahe. Nur noch sechs Partien sind zu spielen, die Ravensburger haben jetzt alle Trümpfe in der Hand im Aufstiegsrennen.

„Die Tabellenführung motiviert uns zusätzlich“, sagt Marco Konrad im Gespräch mit der SZ, „wir freuen uns riesig und versuchen, den Schwung mitzunehmen.“ Auch für den Trainer selbst wäre die Meisterschaft ein großartiger Erfolg nach drei Jahren in Ravensburg. Konrad hatte vergangene Woche aus privaten Gründen seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt (die SZ berichtete: „Marco Konrad verlässt den FV", 4. Mai). „Es fiel mir schwer, es der Mannschaft mitzuteilen“, sagt Konrad, „schließlich sind wir drei Jahre einen gemeinsamen Weg gegangen.“ Die Mannschaft habe am Sonntag bereits die richtige Reaktion gezeigt, „wir wollen gemeinsam das große Ziel erreichen“.

Jedes Spiel genießen

Prinzipiell gehe es aber nur um den Verein FV Ravensburg, „es wird hier auch weiterhin Fußball geben, auch ohne mich“. Klar ist für Konrad aber: „Ich werde noch mal jedes Spiel genießen, danach wird es mir guttun, auch wieder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.“ Über kurz oder lang kann sich Konrad wieder eine Rückkehr in den Fußball vorstellen. „Es ist kein Abschied für immer.“

Auf dem Weg zur Meisterschaft muss der FV zunächst einmal am Donnerstag (15 Uhr) gegen den FC Heidenheim II bestehen. Dabei treffen der Erste und der Dritte aufeinander, beinahe so etwas wie ein Endspiel? „Das Wort Endspiel gefällt mir nicht“, sagt Konrad. Schließlich seien noch sechs Spiele zu spielen. „Man sieht, wie schnell es rauf und runter geht bei den Topfünf“, so der Trainer. „Es geht jetzt darum, dass wir ein Hindernis nach dem anderen überspringen.“ Jeder Gegner müsse mit den eigenen Mitteln bespielt werden. Die von Konrad oft zitierte „eigene Leistungsgrenze“ erreicht werden. In den letzten drei, vier Spielen habe man gesehen, „dass sich die Mannschaft stetig verbessert hat“. Man werde sich auch am Donnerstag selbst die Latte wieder ein Stückchen höher legen, „die Ergebnisse sind dann Nebenprodukte unserer Leistung“. Konrad glaubt an einen gerechten Lohn, „den man sich verdient“.

Mit Heidenheim II stellt sich die Reserve des Drittligisten in Ravensburg vor, eine echte Wundertüte ist das Team. Ob jedoch dieses Mal wieder Spieler aus dem Profikader in Ravensburg auflaufen werden, ist ungewiss. Schließlich spielte die Erste am Dienstagabend im Finale des WFV-Pokals, am Samstag muss die Mannschaft schon wieder im Kampf um die Aufstiegsplätze ein schweres Spiel beim 1. FC Saarbrücken bestreiten. „Sie werden mit einer starken Mannschaft antreten“, ist sich Konrad sicher. Heidenheim wolle auch mit der zweiten Mannschaft aufsteigen. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Wenn wieder sechs oder sieben Spieler aus der dritten Liga dabei sind, geben wir dennoch unser Bestes.“

Kalteis in Topform

In Topform zeigte sich in den letzten Spielen Ravensburgs „kleiner Bomber“ Andreas Kalteis, der seine Leistungen jetzt auch mit Toren belohnt. Konrad hofft, das Kalteis' Form weiter anhält und natürlich auf Tore „von allen drei Bombern mit Daniel Di Leo und Jonas Klawitter“. In den vergangenen Wochen hätten sich viele Spieler mit Verletzungen durchgeschleppt, unter anderem waren Johannes Joser, Marcel Riedeberger und Kalteis angeschlagen. Weiter fraglich ist der Einsatz von Christian Barth, Sebastian Mähr und Jascha Fiesel sind dagegen wie beim Auswärtsspiel wieder einsatzfähig.

Egal, wer spielt, das Team soll auch am Donnerstag wieder eine Top-Einstellung zeigen. Die Spieler werden laut Konrad alles geben und „um ihr Leben rennen“, dann könne man die eigenen Stärken in der Offensive ausspielen und Tore erzielen. „Wir werden rauspowern, was da ist.“ Man sieht, der FV brennt.