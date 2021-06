Der Forst veranstaltet Schule im Wald

Der Frost-BW- Bezirk Altdorfer Wald organisiert von Juli bis zu den Sommerferien Schulunterricht im Wald. „Wir machen im Juli bis zu den Sommerferien Draußenschule an unserem Waldhaus Tannau“, sagt Jürgen Holzwarth von Forst BW. „Dazu laden wir alle Schulen in unserem Forstbezirk ein. Wir möchten den pandemiegestressten Schüler*innen aller Klassenstufen die Möglichkeit geben, in der guten Waldluft coronakonform Lerninhalte zu erarbeiten.“

Nach den langen Monaten der strengen Einschränkungen, gibt es derzeit Lockerungen, die insbesondere die „Draußenschule an der frischen Waldluft“ möglich machten, so Forst BW.

„Wichtig ist uns, dass die Schulklassen mit kleinem CO2-Fußabdruck anreisen“, sagt Britta Rösch, Waldpädagogin am Waldhaus in Tannau. „Für Schulen aus Ravensburg und Friedrichshafen, Tettnang und Wangen haben wir gute Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem günstigen Bodo-Gruppentarif herausgesucht.“

Die Veranstaltungen orientieren sich methodisch und didaktisch an den Bedürfnissen der Teilnehmenden und ihrer Lebenswelt. Sie vertiefen und veranschaulichen Themen des Unterrichts. Ein Förster gestaltet in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Lehrkraft das Halb- oder Ganztagesprogramm nach den Bedürfnissen des Lehrplans und dem Wunsch der Lehrkraft. Täglich kann eine Klasse dieses besondere Juli-Angebot wahrnehmen.

Basis ist die Methoden- und Materialsammlung „Waldbox“. Diese enthält über 100 auf die Bildungspläne abgestimmte Ideen für den Unterricht von der Grundschule bis zur Oberstufe und sichert ab, dass die Leitperspektive „Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)“ der Bildungspläne Verwirklichung findet.