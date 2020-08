Der Faire Handel hat eine „neue Heimat“

Im 33. Jahr ihres Bestehens ist die Fair Trade Genossenschaft WeltPartner (früher DWP) ins Ravensburger Gewerbegebiet Erlen in die Franz-Xaver-Honer Straße umgezogen.

Wie die Genossenschaft mitteilt, wurden am Standort in der Hinzistobler Straße die Räumlichkeiten zu klein, da die Nachfrage nach den Fair-Trade-Produkten von Weltpartner stetig wuchs. Da jedoch keine Mietobjekte in der benötigten Größe im Umkreis gefunden wurden, war klar: Erstmals in der Geschichte der Weltpartner muss in einen eigenen Neubau investiert werden, so die Pressemitteilung weiter. Als Finanzierungspartner hätten sich laut dem Schreiben die Kreissparkasse Ravensburg und die Sparkasse Bodensee angeboten. Gemeinsam mit einem Darlehen von Genossenschaftsmitgliedern sei die erforderliche Bausumme von circa fünf Millionen Euro Euro aufgebracht worden.

Auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 4900 Quadratmetern entstanden damit 2500 Palettenplätze auf 2600 Quadratmetern Lager sowie 800 Quadratmeter Bürofläche für die wachsende Zahl von Mitarbeitern. Entsprechend den Vorgaben des Planungsbüros Querschnitt/Scheidegg setzte die Firma Fritschle aus Uttenweiler den Neubau im energieeinsparenden KfW55-Standard um. „Unser Ziel war, im Rahmen der rechtlichen, praktischen und unserer finanziellen Möglichkeiten, nachhaltig zu bauen“, wird der für den Neubau zuständige Weltpartner-Vorstand Rainer Ziesel in dem Schreiben zitiert und weiter: „ Das heißt unter anderem der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und Recyclingmaterial sowie vor allem eine Energieversorgung ohne fossile Brennstoffe. Wir heizen und kühlen mit Erdsonden, Wärmepumpe und Ökostrom.“ Die 50kWp-Photovoltaik-Anlage auf dem Dach erzeuge zudem voraussichtlich mehr als Dreiviertel des Jahresstromverbrauchs.

Die Außenanlagen seien so gestaltet worden, dass sie sich komplett von den anderen Gewerbegrundstücken abheben – „mit Blumenwiese und ganz vielen Sträuchern und Bäumen“, so Ziesel weiter in dem Bericht.