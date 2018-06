Der EVR trifft auf Zweibrücken

Der EV Ravensburg bestreitet sein erstes Heimspiel der neuen Saison in der Eishockey-Regionalliga Südwest am Samstag um 17 Uhr gegen den EHC Zweibrücken. Die „Hornets“ sind seit Jahren eine Top-Adresse der Liga und haben in der letzten das Playoff-Halbfinale erreicht, wo sie gegen Bietigheim ausschieden.

Auf den EVR wartet bereits im ersten Heimspiel eine recht anspruchsvolle Aufgabe. Der EVR-Trainer Alexander Rusch kann personell aus dem Vollen schöpfen. Wichtig wird sein, dass das Team vor allem das zweite Drittel des mit 5:8 verlorenen Spiels in Schwenningen schnell abhakt und mit dem nötigen Selbstbewusstsein in die Partie geht. Wie auf Ravensburger Seite stehen auch bei Zweibrücken zahlreiche Zugänge auf dem Eis. Kurz vor Schluss hat sich den Westpfälzern noch Benedikt Peters aus dem Frankfurter Oberligateam angeschlossen. Eine Kontingentstelle besetzt der Kanadier Adam Klein, der aus einer Universitätsmannschaft in Vancouver zum Team gestoßen ist. Der kroatische Nationalspieler Marko Sakic besetzt die andere Ausländerstelle. Mit Maximilian Wanninger wird der Neu-Ravensburger Dennis Adebahr auf einen Bekannten aus Kaufbeurer Tagen stoßen. Wanninger hat drei Jahre lang beim Hamburger SV in der Oberliga gespielt.

Für Zweibrücken ist es das erste Ligaspiel. In der Vorbereitung verloren die „Hornets“ zweimal gegen den West-Oberligisten Moskitos Essen und den bayerischen Landesligisten Schweinfurt. Der Einzeleintritt zu den Regionalligaspielen des EVR kostet fünf Euro, der ermäßigte Eintritt vier Euro. Dauerkarten gibt es an der Abendkasse.