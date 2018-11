Der EVR trifft auf den Stuttgarter EC

Der EV Ravensburg spielt in der Eishockey-Regionalliga Südwest am Sonntag um 18 Uhr zu Hause gegen den Stuttgarter EC. Das Team aus der Landeshauptstadt liegt derzeit mit fünf Punkten Rückstand auf den EVR auf Platz sieben der Tabelle. Das Hinspiel in Stuttgart hat Ravensburg mit 3:2 nach Penaltyschießen gewonnen.

Nach tollen Spielen zum Saisonauftakt hat das EVR-Regionalligateam einige Partien der eher verhaltenen Art hinter sich. Gegen Stuttgart gilt es, wieder Vollgas zu geben. Soll der Platz in der Spitzengruppe behauptet werden, müssen am Sonntag drei Punkte her. Wobei die Gäste aus der Landeshauptstadt gleichermaßen motiviert sein dürften. Bei einem Erfolg würden sie ihrerseits Tuchfühlung zu den Play-off-Rängen bekommen.

Beim EVR kann Fabio Valenti nach dem groben Foul eines Eppel-heimers vom vergangenen Wochenende noch nicht wieder mitwirken. Dafür sollte die Freigabe für einen neuen Stürmer bis zum Wochenende eintreffen. Julian Grützmann, ein Neuravensburger, der in Weingarten studiert, hat das Eishockeyspielen beim EV Lindau und beim Augsburger EV gelernt. Gespielt hat der 21-Jährige zuletzt in Ottobrunn. Er hat sich dem EVR angeschlossen und passt als ein junger Spieler aus der Region auch ins EVR-Profil. Wieder im Team stehen dürfte auch Simon Heckenberger, dessen Antrittsschnelligkeit man bei den zuletzt etwas zähen Darbietungen vermisst hat.