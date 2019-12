Der EVR fegt die „Baden Rhinos“ mit 9:0 vom Eis

Mit 9:0 hat das Regionalligateam des EV Ravensburg den ESC Hügelsheim vom Eis gefegt und sich selbst an die Tabellenspitze geschossen. Die am Ende völlig indisponierten „Baden Rhinos“ gingen im Sturmwirbel des EVR phasenweise unter, schreibt der EVR in einer Pressemitteilung und jubelt: Es war das wohl beste Spiel des Regionalligateams seit seiner Wiedergründung vor fünf Jahren.

Viele der 250 Zuschauer wollten am Ende den eigenen Augen nicht trauen, was da als Endergebnis auf der Anzeigentafel stand. Die „Nashörner“ vom Baden-Airpark sind als Tabellenvierter alles andere als Laufkundschaft. Eigentlich hätten die Gäste nach zuletzt drei Niederlagen in Folge etwas gut zu machen gehabt. Und so begannen sie auch. Sofort setzten sie den EVR unter Druck und zwangen Goalie David Heckenberger in der Anfangsphase zu einigen Paraden. Sein Gegenüber Max Häberle konnte in den ersten Minuten gelassen zusehen, noch nicht ahnend, was später über ihn hereinbrechen sollte.

In der zehnten Spielminute wanderte ein Ravensburger auf die Strafbank und der Führungstreffer der Gäste lag in der Luft. Glück für die Oberschwaben, dass sich deren Starstürmer Martin Vachal schnell ebenfalls ein Foul leistete. In der 14. Minute fuhr die erste Reihe des EVR einen ihrer gefürchteten schnellen Angriffe. Steffen Kirsch ließ mit einem Haken den letzten badischen Verteidiger stehen und schoss gegen die Laufrichtung des Torhüters flach ein. In der 18. Minute liefen die Badener dann in einen Konter, den Philipp Heckenberger mit dem 2:0 abschloss. 16 Sekunden vor der ersten Pausensirene war wieder Reihe eins dran, diesmal mit Johann Katjuschenko.

Gut eine Minute war im zweiten Drittel gespielt, da war Jonas Mikulic Endstation einer Kombination. Nun legten die Ravensburger noch mehr Gewicht aufs Defensivverhalten. Diese Lehre hatte man aus dem Bietigheimer Spiel gezogen, als aus einem 4:1 schnell ein 4:4 wurde.

Auch diesmal geriet der EVR noch einmal ins Wanken. In der 30. Minute saß bereits ein EVR-Crack auf der Strafbank, als der Schiedsrichter hinter dem EVR-Tor auf „Halten“ gegen Louis Delsor entscheid. Die „Baden Rhinos“ umzingelten den Ravensburger Dreierblock förmlich. Lubos Sekula und Dominik Fehr kamen fast zwei Minuten nicht vom Eis.

Danach fand der EVR in sein Kombinationsspiel zurück. Philipp Heckenberger schoss in der 36. Minute das 5:0. Das war der Wirkungstreffer. Der Elan der Badener war dahin, zumal der EVR nicht locker ließ. Jonas Mikulic versenkte die Scheibe in der 49. Minute zum 6:0. Simon Heckenberger war knapp eine Minute später zum 7:0 erfolgreich. Nun wurde es bitter für Hügelsheim.

Und für EVR-Torhüter David Heckenberger wurde es nochmals spannend. Der EVR leistete sich innerhalb von fünf Minuten drei Strafen. Hügelsheim war dem Ehrentreffer nahe. Doch bei Baden Rhinos klappte einfach nichts, beim EVR dagegen alles. Simon Heckenberger und Johann Katjuschenko schraubten das Resultat in den letzten drei Minuten noch auf 9:0 in die Höhe.