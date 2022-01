Der EV Ravensburg und eine Eishockeysaison mit vielen Widrigkeiten

Ravensburger U20 macht sich umsonst auf den Weg

Dass es in Corona-Zeiten mal kurzfristige Spielabsagen gibt, ist klar. Doch dass eine Mannschaft bereits auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel ist und dann unterwegs umdrehen darf, ist dann doch ungewöhnlich. So ist es allerdings der U20 des EV Ravensburg ergangen. Die jungen Eishockeyspieler wollten am Samstag und Sonntag in der Deutschen Nachwuchsliga III zweimal beim Mannheimer ERC spielen. Fast waren die EVR-Busse auch schon am Zielort, als die Mannheimer das Spiel absagten.

Um 11 Uhr starteten die Ravensburger am Samstag mit drei Kleinbussen von der CHG-Arena aus Richtung Mannheim. Wie der EVR-Vorsitzende Winfried Leiprecht berichtete, bekamen die Ravensburger rund 20 Minuten vor Mannheim einen Anruf der MERC-Jugendleitung. Es gab positive Corona-Tests bei den Gastgebern, beide Partien wurde abgesagt. „Unsere Delegation drehte auf der Autobahn wieder um und war um 18.30 Uhr zurück in Ravensburg“, teilte Leiprecht mit. „Glücklicherweise hatten wir für die beiden Tage keinen Reisebus geordert. Und glücklicherweise konnten wir das Hotel in Mannheim noch am Samstag bis 18 Uhr stornieren.“ Sonst wären laut Leiprecht Kosten von mehreren Tausend Euro entstanden, „die in keinem Budget vorgesehen sind und die wir von niemandem wiederbekommen hätten“. So bleibe es bei den Fahrtkosten für die zusammengerechnet rund 1500 Kilometer. (tk)