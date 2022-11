Der EV Ravensburg scheitert im dichten Nebel

Im dichten Nebel in der Bad Wörishofener Eis-arena ist dem EV Ravensburg die Orientierung abhandengekommen. Mit 2:3 setzte es nach dem souveränen Auftaktwochenende die erste Niederlage in der bayerischen Eishockey-Bezirksliga.

Der EVR hatte im ersten Abschnitt die deutlich höheren Spielanteile, musste aber bis zur 20. Minute auf die Führung warten. Steffen Kirsch war auf Vorarbeit von Johann Katjuschenko und Anton Bibischew erfolgreich. Im zweiten Abschnitt lief trotz unverändert hoher Laufbereitschaft für den EVR gar nichts mehr. In der 29. Minute konnte Christoph Heckelsmüller nur noch durch ein Foul gestoppt werden, den Penalty verwandelte er zum Ausgleich.

Und es kam laut Mitteilung noch schlimmer: In der 32. Minute schickten die Unparteiischen nach einem Bandencheck einen Ravensburger unter die Dusche. Die fünf Minuten Überzahl nutzte Bad Wörishofen zu zwei Treffern. Im Schlussdrittel war der EVR wieder deutlich besser im Spiel und erzielte in der 46. Minute durch Robin Urbaniak den Anschlusstreffer. Bad Wörishofen ließ sich jedoch mit großem kämpferischem Einsatz den knappen Vorsprung und damit den Erfolg nicht nehmen. Den ungewohnten Nebel wollten die Ravensburger als Begründung nicht gelten lassen. Neblig war es schließlich für beide Teams. Am Freitag tritt der EVR bei der 1b in Buchloe an. Dort sind Punkte Pflicht.