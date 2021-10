Der EV Ravensburg prüft den Tabellenführer Zweibrücken

Der EV Ravensburg spielt am Sonntag (18 Uhr/CHG-Arena) in der Eishockey-Regionalliga Südwest gegen den EHC Zweibrücken. Die Hornets sind momentan Tabellenführer. Die Mannschaft gehört auch in dieser Saison zu den Topteams. Hügelsheim und Stuttgart wurden bereits bezwungen, was für die Qualitäten der Pfälzer spricht.

Beim EVR hofft Trainer Martin Valenti auf einen vollen Kader. In Bietigheim haben ihm einige wichtige Spieler erkrankt, verletzt oder berufsbedingt gefehlt. Philipp Heckenberger und Alex Katjuschenko sollten wieder dabei sein. Je nach Bedarf könnte auch die eine oder andere Verstärkung aus der spielfreien U20 hinzukommen.

Dass sich Ravensburg in dieser Saison in der Regionalliga schwerer tun wird als zuletzt, war zu erwarten. Junge Spieler sind an die Stelle etlicher erfahrener Akteure getreten und müssen in dieser Liga erst noch ankommen. Dass dies seine Zeit dauert, hat die unglückliche 3:5-Niederlage in Bietigheim gezeigt. Gegen Hügelsheim hat der EVR aber im letzten Drittel gezeigt, dass er in voller Besetzung auch einen routinierten Gegner an seine Grenzen bringen kann. Für das Ziel Play-offs und damit Platz acht ist der EVR noch immer gut im Rennen.