Der EV Ravensburg hat Platz fünf im Visier

Beim Eishockey-Regionalligisten EV Ravensburg sind die Verantwortlichen am Donnerstag davon ausgegangen, dass am Wochenende noch gespielt werden kann und darf. Der EV Ravensburg tritt am Freitag (20 Uhr, CHG-Arena) zu Hause in der Regionalliga Südwest auf den Tabellendritten Stuttgarter EC. Die Rebels sind deutlich verstärkt in diese Saison gegangen und haben sich beharrlich in der Spitzengruppe festgesetzt. Für den EVR geht es darum, nach den wichtigen Erfolgen in Freiburg und Eppelheim den Play-off-Platz abzusichern und womöglich auch noch Platz fünf ins Visier zu nehmen. Auch für die Ravensburger Nachwuchsmannschaften sind am Wochenende Spiele geplant – die U20 etwa benötigt dringend Punkte.

Zum Saisonauftakt in der Regionalliga gab es für den EVR in der Landeshauptstadt eine deutliche 3:9-Abfuhr. Wesentlich daran beteiligt: Matthias Vostarek, von Bietigheim nach Stuttgart gewechselt und bereits im früheren Trikot an etlichen schmerzhaften EVR-Niederlagen beteiligt. Können die Ravensburger seine Kreise und auch die des jungen Lukas Traub einschränken, wären dies schon wichtige Schritte zum Erfolg. Etliche der jungen EVR-Spieler sind laut Mitteilung mittlerweile in der Regionalliga angekommen, womit die Mannschaft kompakter als zu Saisonbeginn auftritt. Zudem hielt der junge Goalie Matteo Calvi in den vergangenen Spielen überragend.

Die Zuschauer, „so sie denn noch zugelassen sind“, wie der EVR in seiner Ankündigung schreibt, dürfen sich auf einen spannenden Eishockeyabend freuen. Momentan gilt für einen Besuch in der CHG-Arena 2G plus – nur Geimpfte und Genesene dürfen mit einem zusätzlichen negativen Schnelltest in die Halle. Der EVR hofft darauf, dass am Freitag überhaupt noch Publikum in die Halle darf und bittet Zuschauer darum, auf die Nachrichtenlage zu achten.

In der Jugend stehen für den EV Ravensburg am Wochenende weitere interessante Begegnungen auf dem Programm. Die U17 muss am Samstag (12 Uhr) in der Bayernliga den starken Tabellenvierten Erding zu Hause schlagen, um ihre Aufstiegsambitionen zu untermauern. Die Ravensburger U20-Junioren treffen am Samstag (17 Uhr) und am Sonntag (12 Uhr, beide Partien in der CHG-Arena) in der Deutschen Nachwuchsliga Division III auf den EV Weiden. Punkte sind für den EVR in diesen Begegnungen wichtig, um einer möglichen Abstiegsgefahr aus der DNL vorzubeugen. Drei Mannschaften steigen ab – Ravensburg steht derzeit vor Landsberg, Selb und Mannheim an viertletzter Stelle.