Der europäische Gedanke mit C.H.O.I.R.

Über 130 Jugendliche aus aller Welt stehen am Sonntag, 14. August, ab 19 Uhr in der Liebfrauenkirche Ravensburg mit ihrem Chorprogramm auf der Bühne. In dem internationalen Chorprojekt C.H.O.I.R. (Foto: Veranstalter) wird laut Veranstalter, die Landesakademie für die musizierende Jugend in Bande-Württemberg, der europäische Gedanke durch die zahlreichen Chöre aus Italien, Polen, Spanien, Kroatien, Ungarn, Flandern und Bosnien-Herzegowina deutlich. Kyrie eleison – Herr erbarme dich: Mit dieser Bitte eröffnet Antonín Dvořáks Messe D-Dur das Sacred Concert. Danach folgt Felix Mendelssohn Bartholdys Magnificat D-Dur. Zu Gast ist in diesem Jahr der ukrainische Jugendchor des Musikkonservatoriums Odessa. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es besteht freie Platzwahl.