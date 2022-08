Der etwas andere Lauf zwischen Ravensburg und Weingarten

In der Corona-Zeit, als viele Sporteinrichtungen geschlossen bleiben mussten, haben sich die Sportverbände Ravensburg und Weingarten sowie der Sportkreis und das städtische Sportamt die Laufzeit ausgedacht. Auf einer vermessenen Strecke zwischen dem Stadion des TSB Ravensburg und dem Stadion des SV Weingarten konnte im vergangenen August über mehrere Tage lang immer wieder gelaufen werden. Die Resonanz war so gut, dass es in diesem Jahr eine Neuauflage gibt. Allerdings nur noch komprimiert an einem Tag. Zur Auswahl stehen Streckenlängen von zehn oder 20 Kilometern.

Ganz wichtig ist den Veranstaltern, dass es bei der Laufzeit 2022 nicht um den Sieg geht. „Es geht nicht darum, wer der Schnellste ist, es geht für jeden um seine individuelle Zeit“, sagt Jochen Kucera vom Weingartener Sportverband. „Es soll so sein, wie wenn man privat im Wald laufen geht. Nur eben mit einer Zeitmessung.“ Die Strecke führt wie im vergangenen Jahr vom TSB-Stadion an der Schussen entlang ins Lindenhofstadion und wieder zurück. Wer sich für die 20 Kilometer entscheidet, der läuft diese Strecke zweimal.

Der Glücklichste gewinnt

Anders als im Vorjahr ist auch, dass es dieses Mal nur in Ravensburg eine Startmöglichkeit gibt. Am Haupteingang des Lindenhofstadions ist der Wendepunkt. An beiden Orten wird die Zeit per Chip – integriert in der Startnummer – gemessen. Am Ende sieht jeder Läufer und jede Läuferin seine Zeit. Preise gibt es bei der Laufzeit auch. „Allerdings gewinnt nicht der Schnellste, sondern der Glücklichste“, sagt Stefan Goller-Martin vom Ravensburger Amt für Bildung, Soziales und Sport. Es wird nämlich eine Verlosung geben mit Sponsoren-Gutscheinen im Wert von 1300 Euro. Dem Siegerlos winkt ein Gutschein in Höhe von 200 Euro, dazu gibt es zwei Gutscheine im Wert von je 150 Euro, drei 100-Euro-Gutscheine sowie zehn 50-Euro-Gutscheine.

Die Strecke zwischen Ravensburg und Weingarten ist genau vermessen und ausgeschildert – aber nicht abgesperrt. Auf den breiten Wegen sind explizit Rollstuhlfahrer und Menschen mit Behinderung angesprochen. Stichwort Inklusion. „Die Barrierefreiheit unserer Strecke ist ein großer Vorteil. Gelaufen wird auf Asphalt sowie befestigten, breiten Waldwegen“, sagt Maren Lüke vom Sportkreis Ravensburg. Goller-Martin ergänzt: „Es gibt keine harten Wenden wie etwa beim Ravensburger Stadtlauf.“ Weil es zudem praktisch keinen Höhenmeter gibt, ist die Strecke „für schnelle Läufer auch ein Anreiz, sich mal zu testen“, meint Goller-Martin.

Wer sich für den Zehn-Kilometer-Lauf anmeldet, kann die Strecke am 17. September zwischen 9 Uhr und 18 Uhr theoretisch zweimal messen lassen. Zwischen beiden Läufen muss dann allerdings eine Pause von mindestens 30 Minuten liegen. „Es ist schön, dass beide Städte und beide Sportverbände gemeinsam agieren“, meint Kucera. „Das gibt es sonst so explizit bei keiner anderen Sportveranstaltung.“ Im kommenden Jahr ist dann übrigens der Start in Weingarten geplant.