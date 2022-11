Der einstige Club Hugo’s in Ravensburg wird saniert

An den längst geschlossenen Club Hugo’s in Ravensburg erinnert noch zersplitterte Leuchtreklame an der Einfahrt – doch bald soll dort ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Im Gebäude wird aktuell an der Neueröffnung der einstigen Ravensburger Institution gearbeitet, wie Inhaber Ulf Braig sagt.

Bis 2018 lief der Betrieb

Die Disco, die sich hinter dem Bahnhof in der Escher-Wyss-Straße befindet, habe im April 2017 einen Brandschaden gehabt, sagt Braig. Doch im hinteren Teil des Lokals sei der Betrieb noch bis zur Schließung Ende 2018 weitergelaufen.

Der einstige Club Hugo's wurde entkernt und soll demnächst neu eröffnen. (Foto: Lena Müssigmann)

Jetzt ist ein Neustart geplant. „Nach sehr langen und intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten konnten wir glücklicherweise Ende 2021 mit dem Umbau des ehemaligen Hugo’s starten“, erklärt der Unternehmer, der auch das Restaurant Gleis 9 im selben Gebäude betreibt.

Club komplett entkernt

Braig hat den Club entkernen lassen, jetzt wird alles neu gestaltet. Und er baut eine Veranstaltungs-Location in einen bisher eher schmucklosen Teil des Gebäudes ein. Wo zur Straße hin eine Art Laderampe am Gebäude entlang läuft, sind inzwischen Sprossenfenster zu sehen. Dort soll man künftig zum Beispiel Hochzeit feiern können, wie Braig erklärt. Mit weiteren Details zu seinem neuen Konzept hält er sich aber noch zurück.

An der einstigen Laderampe entsteht nach Angaben des Betreibers eine Hochzeitslocation. (Foto: Lena Müssigmann)

Gerüchte über künftigen Namen dementiert er

Auch wann es mit dem neuen Club anstelle des ehemaligen Hugo’s losgeht, steht noch nicht fest. Gerüchte über die künftige Namens-Gebung und eine eigentlich schon für Herbst geplante Eröffnung, die aktuell kursieren, dementiert er. Vor Ort ist auch ersichtlich, dass die Bauarbeiten noch im Gange sind. „Wir hoffen sehr, dass es eine Bereicherung für Jung und Alt, sowie die Stadt Ravensburg sein wird“, sagt Braig über die Wiederbelebung des Hugo’s.