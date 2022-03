Das Theater Lindenhof gastiert mit Molières „Der eingebildete Kranke“ am 9. März um 20 Uhr im Konzerthaus Ravensburg. In seiner furiosen Neuinszenierung in der schwäbische Fassung von Franz Xaver Ott macht das Theater Lindenhof Melchingen aus dem Klassiker einen deftigen schwäbischen Schwank – und will so mit überbordender Spielfreude und opulenter Ausstattung für pralle, sinnenfrohe Unterhaltung sorgen.