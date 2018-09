Der Druck beim FV wird immer größer

Die Fußballer des FV Ravensburg sehnen sich in der Oberliga nach einem Erfolgserlebnis. Vor allem für den Kopf wäre es enorm wichtig, nach nun sechs Pflichtspielen in Folge ohne Sieg den Platz mal wieder mit einem guten Gefühl verlassen zu können. Die nächste Chance zu einem Erfolg bietet sich den Ravensburgern am Samstag ab 15.30 Uhr beim SV Oberachern.

Der Tabellen-15. hat am achten Spieltag den Tabellen-13. zu Gast. Das sind nicht die Tabellenregionen, in denen sich der FV Ravensburg zu Hause fühlen möchte. Doch die Misere haben sich die Ravensburger zum Teil selbst zuzuschreiben. Trotz drückender Überlegenheit und mehreren Chancen der Marke „100-prozentig“ hat der FV am vergangenen Spieltag mit 0:1 gegen den FC Nöttingen verloren. „Wir müssen uns im letzten Drittel noch mehr festspielen und dann unser Glück erzwingen“, fordert Kapitän Rahman Soyudogru.

Immerhin: Schlecht gespielt hat der FV zuletzt nicht – gewonnen aber auch nicht. „Dennoch müssen wir versuchen, positive Gedanken reinzubekommen“, sagt Trainer Steffen Wohlfarth. „Und ich würde gerne auch mal nach dem Spiel dasitzen und mich dafür entschuldigen müssen, dass wir ein Spiel gewonnen haben.“ Das hatte nämlich Nöttingens Trainer Michael Wittwer gemacht. Unter der Woche hat Wohlfarth seinen Spielern klargemacht, worum es jetzt gehe. „Es ist zwar schön, wenn wir ordentlich spielen, aber wir haben zu wenig Punkte.“

Beim kommenden Gegner SV Oberachern läuft es auch nicht. Am vergangenen Spieltag setzte es bei der SGV Freiberg eine 2:6-Niederlage. „Wir waren in allen Belangen unterlegen“, wird Trainer Mark Lerandy auf der SVO-Homepage zitiert. „Wir waren viel zu verkrampft und haben kein Zweikampfspiel gezeigt.“

Wie seit dem Nöttingen-Spiel zu befürchten war, fällt Bartosz Broniszewski beim FV wieder verletzt aus. Auch Felix Hörger und Burhan Soyudogru fehlen. „Es wird nicht einfach in Oberachern“, weiß Wohlfarth. „Aber wir wollen das Erfolgserlebnis, wir wollen die drei Punkte.“