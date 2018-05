Der Dreikampf dauert an

Schon über die gesamte Dauer der Saison bestimmt in der diesjährigen Fußball-Kreisliga B II ein Dreikampf um die Meisterschaft die Spannung. Der aktuelle Tabellenführer SV Wolpertswende liegt nur drei Punkte vor dem Tabellendritten TSV Bodnegg. Dazwischen liegt der TSB Ravensburg, der nur einen Punkt weniger als Wolpertswende hat.

Dazu liegen Wolpertswende und Ravensburg auch im Torverhältnis beinahe auf Augenhöhe. Dem Rest der Liga bleibt im Saisonfinale zwar nur eine Statistenrolle, aber diese könnte am Ende entscheidend sein. Noch fünf Spieltage sind in der Kreisliga B zu absolvieren. Zwei davon finden in dieser Woche statt. Der zunächst anstehende 22. Spieltag ist zweigeteilt. Gespielt wird am Mittwochabend und am Donnerstagabend. Der 23. Spieltag folgt am Sonntagnachmittag.

Der Dreikampf um die Meisterschaft ist dabei weiterhin in vollem Gange. So liegen der SV Wolpertswende (47 Punkte), der TSB Ravensburg (46) und der TSV Bodnegg (44) weiterhin ganz eng beieinander. In dieser Woche stehen alle drei vor machbaren Aufgaben. Nach der Pfingstpause steht dann aber das erste richtungsweisende Spitzenspiel auf dem Programm. Der TSB Ravensburg empfängt am Sonntag, 27. Mai, den aktuellen Tabellenführer SV Wolpertswende.

In den nun anstehenden zwei Spielen in dieser Woche darf sich also keines der Topteams einen Ausrutscher leisten. Eine entscheidende Rolle könnte dem SV Schmalegg zukommen. Dieser empfängt am Mittwochabend (18.30 Uhr) nämlich den SV Wolpertswende, am Sonntag reisen die Schmalegger nach Bodnegg.

Der TSB Ravensburg baut auf seinen Vorteil, im Spitzenspiel nach Pfingsten Heimrecht zu haben. Um diesen Vorteil nutzen zu können, muss aber erst am Mittwoch um 19 Uhr das Derby gegen den SV Weingarten II gewonnen werden. Zusätzlich dürfen die TSB-Fußballer auch am Sonntag in Karsee keine Punkte liegenlassen.

Auf dem Papier sind die drei Meisterschaftsanwärter also in allen diese Woche stattfindenden Spielen die Favoriten, doch der Druck liegt natürlich auch bei ihnen. Der Rest der Liga hat nichts zu verlieren und wird hoch motiviert sein, einer Spitzenmannschaft ein Bein zu stellen. Da vor allem der SV Wolpertswende und TSB Ravensburg nur einen Punkt auseinanderliegen, könnte sogar das Torverhältnis am Ende ausschlaggebend sein. Hier steht der TSB Ravensburg aktuell ein Tor besser da als der Tabellenführer.