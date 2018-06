Der Computer rechnet aus, wer wo mitmachen darf

Das Ravensburger Ferienprogramm ist regelmäßig ein Hit: Daheim gebliebene Kinder zwischen vier und 16 Jahren können während der gesamten Sommerferien aus fast 200 Angeboten die Aktivitäten wählen, auf die sie am meisten Lust haben. Eine Garantie dafür, bei den favorisierten Veranstaltung den Zuschlag zu bekommen, gibt es allerdings nicht: Denn häufig wollen weit mehr Kinder und Jugendliche teilnehmen, als Plätze vorhanden sind.

Fürs Quadfahren, das der Quad-ATV-Club Schussental 2012 zum ersten Mal auf die Beine gestellt hatte, meldeten sich beispielsweise rund 250 Kinder an – die Plätze reichten aber nur für 30 Teilnehmer. Was zu Unmut bei den Eltern und ihren Sprösslingen führte. Auch das Klettern oder der Ausflug ins Ravensburger Spieleland sind regelmäßig restlos überbucht. Julia Müller vom städtischen Amt für Schule, Jugend und Sport rät: Am besten „bewirbt“ man sich für unterschiedliche Sachen – dann sei die Chance größer, vom EDV-Platzvergabe-Programm rausgepickt zu werden.

200 Ehrenamtliche im Einsatz

Seit 34 Jahren geben sich Vereine, Organisationen, Firmen und Institutionen von Schneelaufverein, TSB, Johannitern oder DLRG über Jugendverkehrsschule, Stadtbücherei, Polizeidirektion, BUND, Ballett- und Reitschulen bis hin zu DAV, KJC, Luftsportgruppe oder TSV Eschach bei der Organisation des immer umfangreicher werdenden Ravensburger Ferienprogramms die Klinke in die Hand: Fast täglich können Kinder und Jugendliche, die während der Sommerferien nicht in Urlaub fahren, zwischen so spannenden Dingen wie Judo, Kegeln, Ferienfreizeiten oder Ausflügen ins Zeppelin Museum wählen. Laut Rolf Engler vom Sportverband Ravensburg sind dafür jedes Jahr rund 200 Ehrenamtliche im Einsatz. Würden die ihr Angebot ausweiten, wenn dabei ein Unkostenbeitrag für die Vereinskasse rausspringt? Julia Müller könnte sich vorstellen, dass das ein Anreiz ist – weiß aber nicht zu sagen, ob die Vereine mit dem Angebot bereits an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. „Wir sind froh, dass so viele mitmachen und sich immer wieder was Neues einfallen lassen“, so Müller.

2013, wenn das Ferienprogramm von 25. Juli bis 8. September steigt, kann man sich etwa zum ersten Mal auf einem Wakeboard übers Wasser ziehen lassen; derzeit wird im Schulamt an der aktuellen Broschüre gebastelt. Dass man bislang für die meisten Programmpunkte nicht mehr als ein paar Euro hinblättern muss, ist gewollt – soll sich doch auch der Nachwuchs aus Familien, die nicht unbedingt im Geld schwimmen, die Teilnahme am Ferienprogramm leisten können, wie Müller erläutert. Die Teilnehmerbeschränkung etwa beim Sportklettern, Segeln oder Tonen liegt auf der Hand – schließlich müssen die Betreuer ihrer Aufsichtspflicht nachkommen können.

Ob er in seinen Wunschkurs reinkommt oder nicht, kann aber letztlich niemand beeinflussen – denn das betreffende Computerprogramm würfelt die Teilnehmerliste so zusammen, dass jedes Kind zumindest bei einem Angebot mit dabei ist, und zwar unabhängig vom Zeitpunkt der Anmeldung. Springt jemand kurzfristig ab, „telefonieren wir die Warteliste durch“, so Julia Müller. 1000 von 1400 Anmeldungen gehen mittlerweile übrigens online bei der Stadtverwaltung ein. Insgesamt waren während der gesamten Sommerferien im vergangenen Jahr 3800 Kinder beim Ferienprogramm mit von der Partie.