Der Christliche Familienkreis auf Exkursion

Die Landwirtschaft kann in erheblichem Maße das für das Klima schädliche CO₂ im Humus der Böden und in den Pflanzen speichern. Dies wurde deutlich bei der Hofführung auf dem Biohof Fruchtbares der Familie Abler in Buch, Gemeinde Bodnegg, zu der der Christliche Familienkreis Interessierte eingeladen hatte.

Auf ihrem Biohof mit Gärten, Kleinvieh, Kochstudio, Hofladen, Seminarräumen und einem Generationen-Wohnprojekt zeigt Familie Abler, dass ein anderer Umgang mit der Natur und eine gesunde, regionale Lebensmittelproduktion möglich sind. Hierbei ist der Humusaufbau auf landwirtschaftlichen Flächen von großer Bedeutung für das Bodenleben und die biologische Vielfalt. Durch mehr Humusaufbau wird auch auch eine enorme Menge an CO₂ gebunden. Mit ihrer zweiten Firma CarboCert verknüpfen die Ablers Landwirtschaftsbetriebe, die Humusaufbau betreiben, deutschlandweit mit Industrieunternehmen, die ihre Produktion dadurch CO₂-neutral stellen können. Diese innovativen Ideen stellten Angela und Wolfgang Abler der Gruppe vom Christlichen Familienkreis im Vortrag in ihrem Seminarraum vor, nachdem die Teilnehmer eine Führung durch Gärten und Betrieb absolviert hatten.

Unterbrochen wurde die Veranstaltung am Nachmittag durch eine Kaffee- und Kuchenrunde, die bei schönem Wetter noch im Freien stattfinden konnte. Und auch hier fand ein lebhafter Austausch zwischen den Teilnehmern statt. Am Abend gab es dann für alle Teilnehmer ein festliches, warmes Abendbuffet, frisch gekocht, mit Produkten vom Hof und aus der näheren Umgebung. So wurde aus dem besonderen Nachmittag auch noch ein besonderer Abend für die Gruppe.