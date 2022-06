Der Bundeslandwirtschaftsminister kommt als Gastredner am 15. Oktober nach Ravensburg

Läuft alles nach Plan, findet in diesem Jahr wieder die Oberschwabenschau in Ravensburg statt: Die Vorbereitungen für die Messe vom 15. bis 23. Oktober laufen auf Hochtouren. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie stehen für 2022 die Ampeln nun auf „grün“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Dieser ist die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG). Geschäftsführer Stephan Drescher und sein Team arbeiten derzeit am Programm. Die Messe wird wie immer in und um die Oberschwabenhalle in Ravensburg zu finden sein.

Bekannte Persönlichkeiten bei der Eröffnung

Am Eröffnungstag am 15. Oktober lädt die Stadt Ravensburg ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zu einem Empfang ein. Oberbürgermeister Daniel Rapp wird in diesem Jahr den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir als Redner begrüßen. Es folge einer guten Tradition, dass am Eröffnungstag Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft auf der Oberschwabenschau sprechen.

Die Oberschwabenschau in Ravensburg sei die größte Verbraucher- und Landwirtschaftsmesse im Südwesten, heißt es in der Pressemitteilung. Zuletzt hätten sich stets etwa 600 Aussteller in den Ausstellungshallen, den Festzelten und auf dem Freigelände präsentiert.

Dieses Jahr organisiere die RVG erstmals ein Messe-Doppel: Zur Oberschwabenschau geselle sich die Agraria Oberschwaben als Branchentreff für Land- und Forstwirtschaft. Auf dem gemeinsamen Messegelände soll es dann einen Mix aus Verbrauchermesse und Fachausstellung, aus Traditionellem und Neuem geben.