Der BUND kommt ins Schwabenalter

Gegründet wurde die Ortsgruppe Ravensburg-Weingarten des BUND auf Initiative von Eberhardt Weismann, Lehrer am Spohngymnasium, im Mai 1982. Am vergangenen Freitag wurde nun das 40-jährige Jubiläum gefeiert. Das bunte Nachmittagsprogramm mit verschiedenen Bastelstationen lockte zahlreiche Familien in die Kleingartenanlage Burach.

Die Kinder bauten Schiffe aus Holz, untersuchten die nahegelegene Wildwiese und vergnügten sich mit Stockbrot und Kuchenbuffet. Ein gewaltiger Regenguss beendete gegen 18 Uhr das Nachmittagsprogramm und lockte Groß und Klein noch einmal ins Kinder-Erklär-Theater von „Fräulein Brehm“.

Das Abendprogramm begann eine Stunde später mit einem offiziellen Teil. Dazu konnten die Aktiven des BUND unter anderem ihre Landesvorsitzende Sylvia Pilarsky-Grosch, OB Daniel Rapp und LRA-Dezernentin Ingrid Steeger begrüßen. Sogar die beiden Referenten der Gründungsversammlung, Prof. Dr. Friedrich Weller und Dr. Werner Baur, fanden den Weg ins Gartencafé. Das „Feierabend-Quartett“ von BUND-Gründungsmitglied Dr. Kurt Gärtner begleitete einen langen Abend voll Geselligkeit und guten Gesprächen.