„Der Blaue Bach“ verändert sich

Die Street-Art-Zone am Gespinstmarkt und damit das Bild vom Blauen Bach, das derzeit den Flappach darstellt, soll sich im Laufe der Zeit verändern. Wie die Initiatoren mitteilen, sind verschiedene Aktionen geplant, damit sich das „Wasser“ am Gespinstmarkt mit Leben und Aktivität füllt. So soll es spannende Meetings mit den ausgesuchten Street-Art-Künstlern in der Werkhalle oder auch am Gespinstmarkt vor Ort geben. Bereits am Sonntag, 25. Oktober, treffen sich sechs Künstlerinnen und Künstler in Ravensburg zum kreativen Austausch. Anschließend sollen erste fantasievolle Motive auf dem Asphalt am Gespinstmarkt entstehen. Wie die Initiatoren mitteilen, stehen dabei auch umliegende „Uferflächen“ – Pflaster und Gullydeckel – im Fokus. Entwickelt hat dieses Kunstprojekt der Ravensburger Designer Bernhard Gögler (Zone für Gestaltung). Fotos: Ernst Fesseler