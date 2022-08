Der Bauwagen der Grundschule Neuwiesen ist eingeweiht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir haben definitiv den schönsten Bauwagen Oberschwabens! Am Samstag, den 2. Juli ab 14 Uhr wurde er feierlich eingeweiht! Ein großer Regenbogenfallschirm über dem Bauwagen wurde von Herrn Ambach (FV Vorsitzender) und Frau Herzer (SL) gezogen und alle anwesenden Helferinnen und Helfer mit herzlichen Dankesworten bedacht. Danach blieb Zeit für Begegnung mit leckerem Essen und Getränken! Der Flohmarkt von Kindern für Kinder fand parallel statt! Somit wurde ein lang gehegter Wunsch der GS Neuwiesen Wirklichkeit. Dank des riesigen Engagements des Fördervereins konnte ein Wagen gekauft und aufwändig renoviert werden. In Absprache mit dem Schulträger, ermöglicht durch unzählige ehrenamtliche Stunden von Fördervereinsmitgliedern und einer großen Schar von freiwilligen Helfern aus der Elternschaft wurde er zunehmend zu einem Schmuckstück im Schulgarten. Die berufliche Expertise aus der Elternschaft und dem Kollegium floss in den Außen- und bald auch in den Innenausbau des Wagens. Die Bürgerstiftung Ravensburg hat durch eine einmalige Spende die finanziellen Anforderungen des Projektes unterstützt. Das große, selbstgebaute Podium ist zeitgleich Theaterbühne, Aufenthaltsmöglichkeit und Arbeitsplatz im grünen Klassenzimmer der GS Neuwiesen. Im Inneren können Lesestunden und Bastelaktivitäten stattfinden. Der Kreativität über die Benutzung ist keine Grenze gesetzt. Wir danken allen herzlich für unzählige Planungs-, Besprechungs-, Fundament-, Plattenlegen-, Fenstereinsetz-, Streichaktionen und den Einsatz am Fest zur Einweihung. Motor dieses langjährigen Projektes ist die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Förderverein „bewegte Neuwiesen!“