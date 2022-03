Der Bau der „Neuen Ortsmitte Bavendorf“ geht los

Nach einem langjährigen Bürgerbeteiligungsprozess, mehreren Planungsworkshops und einem Investorenauswahlverfahren mit integriertem Planungswettbewerb geht es nun mit den Bauarbeiten der neuen Ortsmitte in Bavendorf los.

Dort wird ein neues Rathaus für die Ortschaft Taldorf mit acht geförderten Wohnungen entstehen, wie einer Pressmitteilung zu entnehmen ist. Im neuen Rathaus werde außerdem ein Bürgersaal realisiert. Dieser Saal soll zusammen mit dem multifunktionalen Dorfplatz die kulturelle Vielfalt in der Ortschaft weiter vorantreiben und das Gemeinwohl bereichern. Denn der neue Dorfplatz werde zum Verweilen einladen, zum Feiern von Festen und für Veranstaltungen genutzt werden können. Auch der Bürgersaal wird den Vereinen und für Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Des Weiteren werden auf dem Areal fünf Mehrfamilienhäuser mit rund 35, zum Teil barrierefreien, Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen entstehen. Autos werden in einer Tiefgarage untergebracht. Ein Teil dieser Wohnungen wird im Modell „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum“ der Stadt Ravensburg realisiert.

Im bisherigen Rathausgebäude wird neuer Wohnraum für Seniorinnen und Senioren entstehen. Es wird entsprechend umgebaut.

Erster Schritt ist die Fällung der auf dem Bauareal vorhandenen Bäume. Diese werden allerdings durch umfangreiche Neupflanzungen ersetzt. So wird entlang der Markdorfer Straße eine Baumreihe entstehen, aber auch entlang der Oberzeller Straße werden Bäume gepflanzt werden. Daneben wird eine Durchgrünung des gesamten Quartiers mit Bäumen und Sträuchern umgesetzt. Auch der Dorfplatz soll mit einer großen Aufenthaltsqualität gestaltet werden, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Durch eine ansprechende Bebauung und Freianlagengestaltung wird für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Umfeld mit hoher Lebensqualität im Quartier geschaffen. Deshalb wurde bei der Planung ein besonderes Augenmerk auf ein reichhaltiges Grünkonzept mit vielen Baum- und Grünflächen und den Artenschutz gelegt.

Der Ortschaftsrat und der Vorhabenträger haben sich ausführlich mit einem für das Quartier passenden Energieversorgungskonzept befasst. Für das Quartier wurde ein ganzheitliches Energiekonzept, das nachhaltig und zukunftsfähig ist und gleichzeitig die Klimaschutzziele der Stadt unterstützt, entwickelt. So wird die Versorgung des Quartiers „Neue Ortsmitte Bavendorf“ durch eine zentrale regenerative Wärmeversorgung in Verbindung mit einzelnen Eigenstromversorgungsanlagen erfolgen.

Mit dem Quartier verfolgen die Ortschaft Taldorf und die Stadt Ravensburg gleich mehrere Ziele. So wird auf der einen Seite dringend benötigter und bezahlbarerer Wohnraum geschaffen. Städtische Flächen werden für die Innenverdichtung genutzt, so dass verantwortungsvoll mit den vorhandenen Flächenressourcen umgegangen wird. Gleichzeitig wird Bavendorf eine neue Ortsmitte als Treffpunkt zur Förderung der kulturellen Vielfalt im Ortsteil und der gesamten Ortschaft erhalten, so dass die Gemeinschaft und das Zusammenleben gefördert werden. Die neue Ortsmitte wird eine Aufwertung des Ortsteils, aber auch der gesamten Ortschaft sein.

Im Sommer gehen die eigentlichen Bauarbeiten los. Regelmäßig wird über den Fortgang der Bauarbeiten berichtet werden. Die Ortsverwaltung Taldorf steht für Fragen zur Verfügung, unter Telefon 0751 / 791 09 12 oder per E-Mail unter regine.rist@ravensburg.de.