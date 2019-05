Der Bart könnte noch länger werden

„Der Bart kommt erst ab, wenn ich in den Ravensburger Gemeinderat gewählt bin“, sagt Ersel Kaya. Doch der in der Türkei geborene und in Ravensburg aufgewachsene deutsche Staatsbürger rechnet sich keine großen Chancen für einen Wahlerfolg aus. „Aber vielleicht klappt es ja beim dritten Anlauf in fünf Jahren“, fügt der 45-Jährige mit einem verschmitzten Lächeln hinzu.

Immerhin hat er diesmal für Plakate und Prospekte nach eigenen Angaben 300 bis 350 Euro ausgegeben – zehnmal mehr als 2014 – und mehrere Wochen lang auf 20 Prozent seines Einkommens verzichtet, um Zeit für den Wahlkampf zu haben. Regelmäßig Gemeinderatssitzungen besuchen wie 2014 konnte Kaya allerdings nicht. Unverändert geblieben ist jedoch der Name für seine Ein-Personen-Liste: Phoenix Veritas. Die antike Sage vom tot geglaubten Vogel, der sich aus der Asche in die Lüfte erhob, imponiere ihm. Und er wolle immer wahrhaftig sein. Veritas ist das lateinische Wort für Wahrheit.

Damit spielt Kaya auch darauf an, dass er als türkisches Arbeiterkind, das nach dem Tod der Mutter dem Vater nach Deutschland gefolgt war, in seiner neuen Heimat Ravensburg dank eigenen Ehrgeizes und verständnisvoller Lehrerinnen einen mittleren Bildungsabschluss geschafft hat. Besonders stolz ist er darauf, dass er die deutsche Sprache nahezu perfekt beherrscht.

Kuppelnauschule umbauen und nicht abreißen

„Ich fühle mich als Deutscher türkischer Herkunft. Meine Heimat ist Ravensburg. Daher will ich mich auch hier in der Kommunalpolitik einbringen“, begründet Ersel Kaya sein Engagement.

Als sein Sohn hier die städtische Realschule besuchte, war der alleinerziehender Vater erster Vorsitzender des Elternbeirats. Daher gehört die kommunale Bildungspolitik zu seinen Themenschwerpunkten: „Ich möchte, dass die Kuppelnauschule nicht abgerissen, sondern umgebaut wird. Außerdem halte ich es für wichtig, dass die Ravensburger Schulen digital gut ausgestattet und besser miteinander vernetzt werden.“

Als Quotentürke möchte Ersal Kaya nicht wahrgenommen werden. Dennoch ist ihm die Integration aller Zugewanderten wichtig. Der bekennende Muslim ohne feste Bindung an eine Moscheegemeinde plädiert dafür, in Ravensburg einen weiteren Friedhof anzulegen, auf dem Muslime nach ihren religiösen Gebräuchen bestattet werden können, aber nicht nur sie: „Im Tod sind wir alle gleich.“ Es werde in naher Zukunft viele muslimische Bestattungen geben, ist sich Kaya sicher: „Heute lebt bereits die vierte und fünfte Gastarbeitergeneration in Deutschland.

Ihre Kinder wollen nicht mehr in die Türkei reisen, um die Gräber ihrer Eltern und Großeltern zu besuchen.“ Um die Hundert Unterstützerunterschriften für seinen Kandidatur zu sammeln, hat Ersel Kaya einige Mühen auf sich genommen: „Ich habe bei strömendem Regen viele Stunden auf dem Marienplatz gestanden, Flyer und Luftballons verteilt. Um zwei Unterschriften zu bekommen, musste ich mindestens zehn Leute ansprechen. Da bin ich auf viel Missachtung gestoßen. Aber es gab auch schöne menschliche Begegnungen.“ Warum er das alles macht? „Es ist mein einziges Hobby.“