Der Bürgermeister ist der Manager

Drei Ausschreibungen für die Stelle eines Ingenieurs, kein einziger Bewerber: Die Suche der Stadt Ravensburg nach einem Experten für Hochwasserberechnungen ist nicht sonderlich erfolgreich verlaufen. Beim Thema Fachkräftemangel haben Kommunen die gleichen Sorgen wie Unternehmen der freien Wirtschaft. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp war beim 20. Wirtschaftsforum in der Ravensburger Zehntscheuer Gastredner und sprach vor den rund 120 Gästen aus Wirtschaft und Politik über die „Stadt als Unternehmen“.

Dienstleistungen anbieten, Projekte verwirklichen, mit den vorhandenen Geldern Haushalten und dabei Mitarbeiter motivieren und bei der Stange halten sind Alltagsaufgaben eines jeden Betriebes, aber auch einer Kommune wie Ravensburg: „Wenn die Leute an 'die Stadt' denken, dann sprechen sie über das, was in der Zeitung steht. Über politische Themen und die Entscheidungen des Gemeinderats“, begann der Oberbürgermeister seinen Vortrag, „dabei arbeitet der größte Teil der insgesamt 733 Mitarbeiter unserer Stadt an den Verwaltungsaufgaben, die wir als Kommune erfüllen müssen.“ Passwesen, Standesamt, Bauhof, öffentlicher Nahverkehr. Alles Themen, die den meisten Bürgern ein Begriff sind, aber in der öffentlichen Debatte nur selten Platz finden. Diese einzelnen Fachämter, in einem Unternehmen würde man wohl Abteilungen sagen, betreuen ihre eigenen Aufgaben und Projekte. Das Controlling heißt bei der Stadt Rechnungsprüfungsamt. Der Umsatz heißt Haushaltsvolumen. Und Oberbürgermeister Rapp wäre in diesem Konstrukt der Manager.

„Unsere Mitarbeiter in der Stadtkämmerei arbeiten seit Monaten an sieben Tagen in der Woche, damit wir zum 1. Januar 2019 die erste Eröffnungsbilanz der Stadt Ravensburg vorstellen können“, sagt Rapp und erklärt anhand dessen eine weitere Analogie, die in Unternehmen übliche doppische Haushaltsführung – kurz Doppik. Bis 2020 müssen alle Kommunen in Baden Württemberg auf das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen Baden-Württemberg (NKHR) umstellen und alle wirtschaftlichen Aktivitäten in einer Bilanz festhalten. Ravensburg will nach den Extraschichten in der Kämmerei bereits ein Jahr früher starten.

Wo das „Unternehmen Stadt“ und nahezu jeder Betrieb in der freien Wirtschaft die gleichen Probleme haben, ist die Suche nach Fachpersonal. „Wobei wir es dann doch noch etwas schwerer haben“, meint Rapp. Er könne zwar mit einem sicheren Job, Familienfreundlichkeit, ein wenig Lokalpatriotismus und kostenlosem Kaffee am Arbeitsplatz punkten. Sobald es aber ums Gehalt ginge, sei er chancenlos gegen die freie Wirtschaft. Dabei sei die Stadt mit insgesamt 16 Ausbildungsberufen in Bereichen, die unterschiedlicher nicht sein könnten – „vom Verwaltungsfachwirt bis zum Bademeister“, wie Rapp es zusammenfasst – doch ein Arbeitgeber, ein Unternehmen, in dem es nie langweilig werden würde.