Der Aufstieg ist immer noch möglich

Die Turnerinnen des TSB Ravensburg haben im Aufstiegskampf weiter ihre Chancen. Beim zweiten Staffeltag der Kreisliga B in Oberzell wurden die TSB-Kunstturnerinnen zwar nur Vierter, der Aufstieg ist aber immer noch möglich.

Um in die nächsthöhere Ligastaffel aufzusteigen, muss die junge Ravensburger Mannschaft aber ihre Übungen verbessern und vor allen Dingen am Balken oben bleiben. Bisher steht die Mannschaft Ravensburg II auf dem vierten Tabellenplatz. Ein Aufstieg könnte also noch gelingen.

Durch den Heimvorteil, den die TSB-Turnerinnen in Oberzell hatten, lief der gesamte Wettkampf zufriedenstellend. Die Ravensburgerinnen starteten am Barren. Die Mädchen turnten ihre Übungen sauber durch und erreichten an diesem Gerät den zweithöchsten Punktestand.

Das nächstes Gerät war der Balken. Dort war eine deutliche Leistungssteigerung zum ersten Wettkampftag zu erkennen. Bei Océane S. Haller und Carla Mayer gelangen die akrobatischen Verbindungen, Lea Pfeiffer überzeugte mit einwandfreien Sprüngen, sodass wertvolle Punkte aufs Ravensburger Konto eingeflossen sind. Dennoch schaffte der TSB an diesem Gerät nur die drittbeste Leistung, Ebingen und Altheim lagen am Balken vorne. Dann ging es an den Boden. Pauline Spörl zeigte eine elegante Bodenkür, Océane Haller ebenfalls. Aber da an diesem Gerät noch einige Schwierigkeitsstufen fehlen – nur Lena Kammel zeigte bei den Ravensburgern einen Schraubsalto – fehlten wertvolle Punkte.

Am Sprung ließen die TSB-Turnerinnen die Konkurrenz wie schon am ersten Wettkampftag hinter sich. Sauber geturnte Handstandüberschläge mit Schrauben von Carla Volz, Carla Mayer und Vivien Dinh und ein Tsukahara von Lena Kammel schraubten das Gesamtergebnis hoch. In der Tageswertung wurde es Platz drei – in der Gesamtwertung musste Ravensburg aber mit dem vierten Platz zufrieden sein. Dennoch dürfen die jungen Turnerinnen nun ihr Können in der Aufstiegsrelegation unter Beweis stellen.