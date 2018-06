Der Abstiegskampf steht im Fokus

In der Fußball-Kreisliga A I steht am Samstag der 26. und somit letzte Spieltag auf dem Programm. Nachdem sowohl der Aufstieg des SV Fronhofen als auch der zweite Platz des SV Vogt klar ist, steht am finalen Spieltag der Abstiegskampf im Fokus. Für den FV Bad Waldsee geht es im Derby gegen den SV Reute noch um wichtige Punkte. Die genaue Zahl der Absteiger steht aktuell noch nicht fest und hängt auch vom Ausgang anderer Ligen im Bezirk ab.

SV Blitzenreute – SV Bergatreute (Sa, 16.30 Uhr): Bereits seit mehreren Spieltagen ist der Abstieg des SV Blitzenreute in die Kreisliga B Gewissheit. Nunmehr seit neun Spielen wartet der SVB auf einen Punktgewinn. Der Gast aus Bergatreute zeigte sich in den vergangenen Wochen aber auch alles andere als in Topform. So scheint ein positives Ende einer enttäuschenden Saison für Blitzenreute durchaus machbar.

SV Fronhofen – SV Wolfegg (Sa, 17 Uhr): Der bereits als Meister feststehende SV Fronhofen hat vor heimischem Publikum nochmal die Chance, einer tollen Saison die Krone aufzusetzen. Der Gast aus Wolfegg zeigte sich in den vergangen Wochen zwar stark formverbessert, dürfte es aber trotzdem schwer haben. Was nach der Partie passiert, ist klar: „Der ganze Verein und die Gemeinde werden feiern“, ist sich Aufstiegstrainer Gerhard Schmitz sicher. „Das haben wir uns verdient.“

SG Baienfurt – SGM Waldburg/ Grünkraut: Die SGB steht aktuell auf einem guten vierten Platz und kann nur vom SV Wolfegg noch davon verdrängt werden. Gegen Waldburg/Grünkraut gehe die Baienfurter daher auch klar favorisiert in die Partie. Um den Klassenerhalt endgültig und ohne fremde Mithilfe sicherzustellen, muss aber auch die SGM noch punkten.

FG 2010 WRZ – SK Weingarten: Zu einem Endspiel um Tabellenplatz zehn kommt es am Samstag in Wilhelmsdorf. Der SK Weingarten rangiert aktuell einen Zähler hinter der FG 2010 WRZ und könnte mit einem Dreier noch vorbeiziehen. Der Verlierer des Spiels kann sich somit der Abstiegssorgen erst einmal noch nicht vollends entledigen und muss auf günstige Auf- und Abstiegskonstellationen aus der Bezirksliga Bodensee und den B-Ligen hoffen.

FV Molpertshaus – SV Vogt: Der SVV kann in Molpertshaus den Ernstfall für die anstehende Aufstiegsrelegation proben. Die Chancen des FVM auf den Nichtabstieg sind nur noch theoretischer Natur. Dennoch wird das Team von Trainer Otto Gaissert alles daran setzen, sich mit einem Sieg vor heimischem Publikum zu verabschieden.

FV Bad Waldsee – SV Reute: Mit dem deutlichen 3:0-Sieg gegen die FG 2010 WRZ hat der SV Reute am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt geschafft. Davon weit entfernt ist aktuell noch der FV Bad Waldsee, der auf dem drittletzten Tabellenplatz rangiert. Im Derby gegen Reute muss für Bad Waldsee daher dringend etwas Zählbares herausspringen, um zumindest den FV Molpertshaus auf Distanz zu halten. Allerdings ist für den FV eine Verbesserung des Tabellenplatzes am letzten Spieltag nicht mehr drin. Wie die übrigen Abstiegskandidaten muss auch der FVW auf eine günstige Konstellation hinsichtlich des Auf- und Abstiegs in den anderen Ligen hoffen – sonst droht Bad Waldsee der Abstieg in die Kreisliga B.

TSG Bad Wurzach – TSV Berg II: Für beide Mannschaften geht es in diesem Spiel nur noch um die goldene Ananas. Bad Wurzach ist zwar sicher Dritter, hat aber wie schon im Vorjahr die Aufstiegsrelegation verpasst. „Das ist schon ganz bitter und enttäuschend gewesen“, sagte Trainer Roman Hofgärtner nach der entscheidenden Niederlage gegen den Tabellenzweiten SV Vogt. Gegen Berg II will Hofgärtners Team dennoch einen letzten Dreier einfahren.