Der Abstieg der Rams steht fest

Die Handballer des TSB Ravensburg spielen in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga. Nach der Niederlage gegen Vöhringen ist der Abstieg aus der Landesliga besiegelt. Die Lady Rams stehen schon als Meister fest, haben aber auch gegen Lindau gewonnen. Die erste Heimniederlage seit langer Zeit gab es für den HCL Vogt.

Landesliga: TSB Ravensburg – SC Vöhringen 28:36 (13:19) – Eine schwache Chancenverwertung sowie erhebliche Defizite in der Abwehr führten zu einer absolut verdienten Niederlage gegen starke Vöhringer. In den ersten Minuten kristallisierte sich der erwartete große Unterschied beider Mannschaften noch nicht heraus. Vöhringen ging zwar mit 2:0 in Führung. Die Rams zeigten sich jedoch unbeeindruckt und hielten den Abstand bis zur 21. Minute. Das Ravensburger Angriffsspiel wirkte organisiert und konzentriert, während eine schwache Defensivleistung die Gäste immer wieder zu einfachen Toren einlud. Diese Probleme in der Abwehr wurde den Rams dann zum Verhängnis. Die Spielzüge der Vöhringer wurden nicht konsequent genug unterbunden, Valentin Istoc erzielte Treffer um Treffer. Mit einem 13:19-Rückstand ging Ravensburg in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff zeigte Vöhringen kurz Nerven. Ravensburg verkürzte in der 45. Minute auf 21:25. Dann funktionierte im Ravensburger Angriffsspiel jedoch fast nichts mehr. Die Würfe landeten entweder im Block oder wurden vom SC-Torhüter gehalten. Die Rams verloren klar mit 28:36 und haben so keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.

TSB: J. Neff, Tosberg; J. Langlois (3), D. Neff (1), Naumann (4), Schwarz (7/2), Paul (4), Mathes (4), Geiß (2), Kalb (3), Hensel, Rosenwirth, Mutschler.

Frauen-Bezirksklasse: HCL Vogt – MTG Wangen II 22:23 (7:13) – Erstmals seit zwei Jahren haben Vogts Handballerinnen ein Heimspiel verloren. Zwar begann der HCL gewohnt aufmerksam und führte mit 2:0, doch ab der achten Minute gab es einen Bruch im Spiel. Isabella Wucher und Veronika Göbel waren vo Vogt kaum zu stoppen und warfen schon in der ersten Halbzeit zehn der 13 Treffer der MTG. Vogt lag schon fast aussichtslos mit 7:13 zurück. Die HCL-Spielerinnen schienen sich mehr mit den anschließenden Meisterfeierlichkeiten zu beschäftigen als mit dem Spiel. Das Motto für Halbzeit zwei hieß Attacke. Zwar ließ Vogt immer noch viele Hochkaräter liegen, dafür arbeitete die Abwehr aggressiver und biss sich zurück ins Spiel. Zehn Minuten vor dem Ende verkürzte Michelle Fricker auf 19:20. Am Ende setzten sich die Gäste aber dank ihrer größeren Routine durch. Vogt feierte trotz der Niederlage die Meisterschaft und den Aufstieg.

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg – TSV Lindau 34:22 (11:6) – Die größte Schwierigkeit vor dem Spiel war für die Lady Rams, trotz der bereits feststehenden Meisterschaft konzentriert zu bleiben. Zu Beginn des Spiels war auch nicht zu sehen, wer der Meister ist. Nervös, unsicher und fehlerbehaftet agierten beide Mannschaften. Erst in der sechsten Minute fiel das erste Tor für Ravensburg. Das Spiel war geprägt von Fehlern, Hektik und Abschlusspech. In der zwölften Minute (3:2) nahm TSB-Trainer Heino Stieger eine Auszeit. Seine Mannschaft lag in der 16. Minute dennoch mit 5:6 zurück. Einzig Torhüterin Carmina König zeigte eine starke Leistung. Dann wurde es auch bei ihren Mitspielerinnen besser, zur Pause stand es 11:6. In der zweiten Halbzeit ließen die Lady Rams dann nichts mehr anbrennen.

TSB: König, Rieger (2/1), Duttle (10/2), Ott (1), K. Fimpel (1), Rodewald (2), Hömberger (1), Schirmer (6), Snellgrove (1), Buchmann (3), S. Fimpel (7).