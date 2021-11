Der Abfallkalender wird digital

Ab nächstem Jahr erfahren die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis ganz bequem über die Abfall-App RV, wann ihr Müll abgeholt wird.

Eine Erinnerungsfunktion informiert, welche Tonne wann geleert wird. Einen Papierversand des Abfallkalenders per Post wird es dann nicht mehr geben. Das hatte der Kreistag in seiner Sitzung im Juli beschlossen. Die Abfall App RV steht in den gängigen Appstores kostenlos zur Verfügung. Wer den Abfallkalender weiterhin in Papierform haben möchte, hat folgende Möglichkeiten:

persönliches Exemplar ganz bequem unter www.rv.de/abfallkalender erstellen lassen und selbst ausdrucken.

den Abfallkalender in den Bürgerbüros des Landkreises in Ravensburg, Bad Waldsee, Leutkirch im Allgäu und Wangen im Allgäu oder auf dem Rathaus der jeweiligen Wohnortgemeinde ausdrucken lassen