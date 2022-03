Der 17. Sieg in Serie reicht dem EV Ravensburg nicht

Die U17 des EV Ravensburg hat in der Eishockey-Bayernliga gegen den SC Riessersee ihren 17. Erfolg in Serie eingefahren, doch auch dieser Sieg hilft den Oberschwaben wohl nicht mehr. Denn der Tabellenführer EHC Bayreuth hat mit 4:1 beim EHC Klostersee gewonnen und dürfte selbst im Falle eines Ravensburger Sieges im direkten Vergleich am Samstag (17 Uhr) nicht mehr abzufangen sein.

U17-Bayernliga: EV Ravensburg – SC Riessersee 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). – Daniel Pogorelov brachte den EVR gegen Riessersee in der 17. Minute in Führung. Die Gäste glichen in der 24. Minute aus. Noel Caglar schoss Ravensburg in der 31. Minute erneut in Front. Nach einer Hinausstellung kurz vor der zweiten Pause wurde es für den EVR zu Beginn des Schlussdrittels laut Mitteilung brenzlig, jedoch überstanden die Oberschwaben die fünf Minuten Unterzahl unbeschadet. In der 52. Minute nutzte Philipp Wirz ein Powerplay zum 3:1 und damit zur Entscheidung. Bei Punktgleichheit würde in der Tabelle das Torverhältnis zählen. In dieser Wertung liegt Bayreuth mit plus 134 klar vor dem EVR (+59). Ravensburg spielt zwar noch dreimal in dieser Bayernligasaison, in diesen Partien 75 Tore aufzuholen dürfte aber kaum realistisch sein.

U15-Bayernliga: EC Bad Tölz – EV Ravensburg 8:2 (2:0, 2:1, 4:1). – Dem souveränen Spitzenreiter musste sich der EVR klar geschlagen geben und ist damit auf den vorletzten Platz der Endrundengruppe abgerutscht, allerdings mit weniger Spielen als die unmittelbar davor platzierten Teams. Bad Tölz führte nach dem ersten Drittel mit 2:0 und erhöhte im zweiten Abschnitt mit einem Doppelschlag innerhalb einer halben Minute auf 4:0. Erst dann gelang Alexander Nidens der erste Treffer für Ravensburg. Den zweiten schoss auch Nidens zum 2:8.

U13-Bayernliga: Miesbach – EV Ravensburg 2:11 (1:3, 0:4, 1:4). – Mit einem deutlichen Erfolg in Miesbach hat der EVR Platz zwei in der Endrundengruppe hinter dem EV Lindau gefestigt. Ravensburgs Torschützen waren Levin Vogt, Iwan Lengle (3), Gabriel-Joel Hitz, Noel Naimiller (2), Maxim Kinast, Emil Lichtenwald, Kirill Krening und Niklas Ort.